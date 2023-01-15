中港牌司機大鬧公路影片瘋傳！想玩的士反被玩謝　發爛渣後續更狂

【中港牌／的士】馬路上駕駛最重要沉得住氣！網絡瘋傳一段「車CAM（行車記錄器）」影片，有中港車牌車輛司機疑不滿被的士阻礙路線，竟切雙白線再加速「兜尾」爬頭切入的士行車線，並用車尾撞的士車頭，令的士於高速公路急停，肇事後更頭也不回揚長而去。影片引來網民熱議，列出中港車牌車司機3宗罪，包括切雙白線、危險架駛等，直斥「EQ咁低就唔好揸車啦！」。



網絡瘋傳一段「車CAM（行車記錄器）」影片，有中港車牌車輛司機疑不滿被的士阻礙路線，竟切雙白線再加速「兜尾」爬頭切入的士行車線，並用車尾撞的士車頭。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

有網民昨日（1月14日）於Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載該段31秒「車CAM」影片，留言「為咗啖氣…幾X無謂！」。

影片於上周日（1月8日）下午5時許拍攝，見到高速公路上有中港牌白色車正走在左線，的士則走在中線，2車並排行駛。其間的士打左燈想切往左線，惟中港牌白色車隨即加速想切到中線，卻因的士駛至未能成功，被迫退回左線，但仍一直半邊車身踩在分隔線上。而的士最終因駛到雙白線位置，未有切往左線。

中港牌司機 vs 的士過程逐格睇▼▼▼

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由於被的士阻路，中港牌白色車亦駛到雙白線位置，然而中港牌白色車銳意切到中線，竟硬切雙白線再切到右線，然後在的士右邊加速並切回中線；切入中線時，中港牌白色車更用車尾撞的士右邊車頭，令的士於高速公路停下，自己則揚長而去。

中港牌白車肇事後揚長而去。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

影片引來網民熱議，列出中港牌白色車司機3宗罪，包括切雙白線、危險駕駛、以及肇事後不顧而去，斥責「手車差就乖乖地啦」、「EQ咁低就唔好揸車啦！」、「小氣唔好揸車」、「佢咁做最終咪又係俾人拉，白X痴」、「白車正路渣，見DC打燈即篤上，DC根本無轉過線」、「中港牌10個有9個都亂嚟」。也有網民分析，「的士在前打燈想入左線，白色車篤油玩嘢，點知玩人唔到反被玩，一時火起就釘牌」。