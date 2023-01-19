移民英國出事！港男呻急症室等8小時　列醫護2罪狀反捱轟：正常事

【移民英國／急症】移民要注意當地配套！有移民英國的港男於網上發文，指在英國急症室等了超過8小時仍未見到醫生，質疑「醫生唔知有無做緊嘢」，又感嘆「只見到啲護士有講有笑」。

帖文引來其他移英網民熱議，有人表示英國人多地方大，輪候時間較長是正常事，「其實本地人都係咁等」；也有網民指出，輪候時間長短視乎病情而定，「要睇埋你個病係唔係比其他人更優先。另有網民關注樓主「見到啲護士有講有笑」說法，批評「笑都唔畀咁專制」。



有移民英國港男於網上發文指出，在英國急症室等了超過8小時仍未見到醫生。（示意圖／gettyimages）

該移民英國港男日前於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文表示，在英國急症室等了超過8小時，卻仍未見到醫生，質疑「現在凌晨四點幾，醫生唔知有無做緊嘢」，又說「只見到啲護士有講有笑」。

帖文引來其他移英網民熱議，認為英國人多地方大，輪候時間較長是正常事，「英國咁大，有啲地方快，有啲地方絕對會要等得好耐，呢個係事實」、「其實本地人都係咁等」。也有網民估計或是樓主自己問題，「係咪叫咗你都唔知，我試過」、「昨日去完睇眼，到急症室只等30 mins，一個鐘頭就返抵屋企」、「速度快定慢除咗講當時嘅資源之外，仲要睇埋你個病係唔係比其他人更優先。所以你8個鐘其實唔代表乜」、「問題係你乜嘢事要去排急症先？如果傷風感冒，不如返屋企休息下好過啦，可能好快好」。

有網民關注樓主「見到啲護士有講有笑」說法。（示意圖／資料圖片）

另有網民關注樓主「見到啲護士有講有笑」說法，批評「笑都唔畀咁專制」，反問「護士有講有笑有咩問題？」。