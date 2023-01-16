12星座新年注意交通 水瓶年後煥然一新 雙子人緣旺結識俊男美女
撰文：唐綺陽占星幫
出版：更新：
【唐綺陽星座運勢週報1/16-1/22】金星水瓶，鼓勵顛覆及求新求變，山羊（魔羯）能量仍強，同時也要守護傳統。水星恢復順行，對專業領域的求知欲高並仰賴專業需求。太陽進水瓶，年節活動多，留意交通安全。天王星順行，水瓶座新人生開跑，感受能量轉折，眾人有解放束縛感。金星進雙魚，放鬆心情，好好休養生息。
星象影響：金星水瓶，水星恢復順行，太陽進水瓶，天王星順行，金星進雙魚
12星座個別運勢：
處女：壓力激發職場表現，對另一半避免情緒化言語
天蠍：面對變化保持平常心，情感上付出就是佔便宜
射手/人馬：假期仍負責任、盡義務，感情可找出真命天子
雙魚：在職場熱門搶手，桃花風格和自己有落差
同場加映：超準！台網瘋傳2023年12星座有什麼好運 雙魚財運翻身處女遇貴人（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+20
白羊/牡羊：事業上遇強則強，感情上多點耐心別太自我
巨蟹：對職場抱持企圖心，注意與另一半步調落差
獅子：工作告一段落可放鬆點，面對桃花別太羞怯
天秤：職場跟情場都有選擇障礙，適度衡量調配
同場加映：2023年5個星座偏財運極強！人馬有意外收穫 點擊即睇有冇你份（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+6
金牛：有行動力須注意言行，感情避免強勢，要試著浪漫
雙子：與朋友聚會表現得體，人緣佳、桃花機會多
山羊/魔羯：有出國及旅行機會，與想法概念不同者結緣
水瓶：貴人使新計畫展開，事業與戀情都可積極推進
同場加映：2023兔年好運招財全攻略 居家、個人、辦公室風水陣 銀包用這色（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+20
農曆新年前5個生肖要小心 屬兔犯太歲恐破財 專家教3招逢凶化吉兔年十二生肖運程2023 屬猴隨時發大財 屬牛易得罪人一招解決2023上半年12星座整體運勢 白羊將有喜事發生、巨蟹財運旺宜投資2023上半年3大生肖超級好運 屬牛屬蛇升職加薪 一種人心想事成2023年12生肖財運排行出爐 屬虎發大財 屬兔這月份恐遇詐騙陷阱2023事業運｜走到水窮處，坐看雲起時！4大星座新一年仕途將起飛踢爆12星座男對情人的小氣程度 天蠍最大方、山羊洗女人錢唔面紅
【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】