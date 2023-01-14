踢爆12星座男對情人的小氣程度　天蠍最大方、山羊洗女人錢唔面紅

一個人是大方還是小氣，通過外在形象通常是看不出來的。只有兩個人深入交往，你會知道對方的金錢觀念是怎麼樣的。尤其是感情中，有的男人嘴上說著很愛你，但是平時卻是一分錢都捨不得花在你身上的。如果遇到這樣的人，就趕緊逃吧。



當然啦，也要男人是很大方的。跟他們在一起，你能夠吃到美味的食物，可以收到比較貴重的禮物。他們並不那麼看重錢，他們更看重你。

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白羊男（台譯：牡羊男）

白羊男在感情中其實不太會小氣，因為他們一直以來都是比較愛面子的那種男人。他們希望別人眼中的自己是豪爽大方的，這樣別人對自己也才會有更好的印象。所以只要是女生開口要求，白羊男基本上都會滿足對方的。兩個人出去約會時，白羊男也沒有想過要讓對方來買單，每一回他們都是自己很主動的去付錢。所以部分白羊男雖然有點花心，但是前任基本不會說他們小氣。

金牛男

金牛男的小氣表現在他們並不是很想為對方買單，每次對方看中喜歡的衣服或是手袋，金牛男都會在一旁嫌棄。他們會腦筋很快的就想出無數條不好的理由來，以此來勸對方放棄。其實好不好看，金牛男根本就不在乎。他們只是擔心自己一會兒要被迫買單，所以有了這個理由，金牛男就可以很好的推脫掉了，基本上沒有幾個女生能夠讓金牛男多花錢的。

雙子男

雙子男在吃吃喝喝方面，他們還是比較大方的。這是因為他們自己也要吃，所以雙子男絕不會帶對方到不好的地方去吃，而是每次都會出入高檔餐廳，買單也是很痛快的。除此之外，雙子男就不再會為對方多花錢了。就算是遇到兩個人比較重要的紀念日，他們也是買一些沒什麼價值的小物件。在雙子男看來，這樣就算未來分手，自己也不會有太大的損失。

巨蟹男

巨蟹男本意是想要大方的，因為他們在遇到喜歡的人時，就會變得很戀愛腦，一切都是對方至上。只要能夠哄對方開心，那麼巨蟹男什麼都會願意做。只是他們心有餘力不足，手頭沒什麼錢時，巨蟹座自然而然的也就變得小氣起來了。他們會把約會的地方定在公園，這樣兩個人只要閒逛就行了，巨蟹男就不用再多花什麼錢了。不過如果有錢了，他們還是會很捨得給對方花的。

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獅子男

獅子男在戀愛初期，他們會特別的大方，這時候的獅子男經常會送對方貴重的禮物，而且買東西真的是眼睛都不眨一下的。他們覺得自己能夠得到對方，是何其幸運的一件事，因此獅子男沒有計較，只有感恩。但是當兩個人相處久了之後，獅子男的小氣本性就都會暴露出來了，他們不再送禮物，甚至會開口要求對方幫自己買一些東西，讓對方為自己花錢。

處女男

處女男可是很精明的一個男的，他們在感情中絕不會做虧本買賣的。所以處女男在這期間並不怎麼會為對方花錢，因為在他們看來，若是兩個人不成，自己的那些錢就都會打水漂了。處女男覺得錢是自己辛苦賺來的，不是天上掉下來的，因此自己還是得謹慎些。所以處女男在談戀愛時，只會跟對方談情說愛，並不想要談錢，他們還會藉口談錢太傷感情了。

天秤男

天秤男是很耿直的那種男人，所以他們在錢方面也都是跟對方說得清清楚楚的。那就是天秤男不會大包大攬，不會為對方花很多錢。他們一直都認為，兩個人在一起最好的相處方式就是AA制。畢竟現在跟以前不一樣了，男女都在賺錢，所以沒道理讓男人來承擔這一切開銷。天秤男覺得那樣壓力太大了，所以若是對方不同意，他們就會放棄這段感情。

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天蠍男

天蠍男倒不會小氣，因為他們覺得男生就應該有紳士風度一些。反正他們無論如何都沒辦法接受讓女生來為自己花錢買單的，那對天蠍男來說就是一種恥辱。每一次出門，天蠍男都會把一切安排得妥妥當當的。他們規劃能力很強，所以女生什麼都不用想，什麼都不用煩惱，只要跟著天蠍男，就能夠享受到很愉快的一次約會，他們的這種大方很受女生歡迎。

人馬男（台譯：射手男）

人馬男在工資下來的那幾天，他們特別的大方。買東西甚至都不看價格的，只要對方喜歡，只要自己買得起，那麼人馬男都是二話不說直接就送給對方的。但是到了月底，人馬男又會變得很小氣。他們會直接告訴對方自己沒錢了，然後讓女生先付錢。人馬男就是這種隨心所欲的男人，日子大起大落，跟他們在一起還是要有比較強大的心臟才行。

山羊男（台譯：摩羯男）

山羊男是嘴上很大方的那種，他們總是說著要送對方什麼禮物，讓對方等著。但是對方從未等來山羊男的禮物，而每一次他們都有理由為自己開脫。總而言之，山羊男是比較小氣的那種男人。真的讓他們花錢的話，山羊男可是會心如刀割的。他們是一個把錢看得很重的男人，所以反而是女生經常要為山羊男花錢，而他們也一點都不會不好意思。

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水瓶男

水瓶男是比較慢熱的那種男人，他們在花錢上面也一樣慢熱。剛開始確定關係時，水瓶男其實挺摳門的，每次請客吃飯，也都是吃的路邊攤，根本就不需要花費多少錢。但是隨著交往的深入，水瓶男會越來越愛對方。這時候他們買的禮物就會越來越貴重，出入的餐廳也會越來越高級。所以跟水瓶男戀愛，只要有足夠的耐心，就能等到他們的愛。

雙魚男

雙魚男其實心裏知道對方想要什麼，但是他們都會揣著明白裝糊塗。因為他們不是那種傻乎乎的人，不會把錢白白的扔出去。除非對方直接明瞭的說想要什麼，那麼雙魚男出於面子問題，他們會滿足對方的。只是滿足過後，他們心裏會耿耿於懷會很難受。而若是對方沒有說明，他們就會很小氣，什麼都不會買給對方的。

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