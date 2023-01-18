憑實力騙錢？網購騙子與受害人神對話瘋傳：唔好意思，呃咗你錢

臨近農曆新年，又是辦年貨、買禮盒的時候，打算網購的人要多加提防詐騙專頁。有港男於網上發文爆料，指有餅乾甜品禮盒代購facebook專頁涉詐騙顧客，收錢後不但沒有寄貨，還理直氣壯地「教訓」事主指「唔好意思，呃咗你錢」、「今次算係學費」、「因為我哋遲早都會俾天收」。

事件引起熱議，有網民直斥，「咁衰嘅老千，呃咗錢仲要寸人超冇品」，有人則笑言「好佛心嘅騙子」、「鐘意佢夠真」、「起碼佢有交帶」。此外，有眼利網民發現涉事專頁5名管理員IP地址在巴基斯坦、專頁最初名稱似是巴基斯坦文，指出專頁早有可疑。



有港男於網上發文爆料，有餅乾甜品禮盒代購facebook專頁涉詐騙顧客，收錢後不但沒有寄貨，還理直氣壯地回覆訊息指「唔好意思，呃咗你錢」。（facebook圖片）

該名港男於facebook發文貼出1張對話截圖，可見他傳送1段訊息給餅乾甜品禮盒代購facebook專頁「金寶源」，指「你收咗錢block咗我」，要求專頁退錢了事，相信他向專頁購買禮盒後未有收到貨品，加上已被專頁封鎖，故猜到自己被騙。

以往騙子詐騙得手後都會逃之夭夭，沒料到「金寶源」竟厚面皮兼理直氣壯地「教訓」港男，「唔好意思，呃咗你錢，去點度買過喇」，又語重心長地教導港男如何避免被騙，「其實今次我唔呃你，（你）一樣會俾其他人呃㗎，今次之後你唔好信FB好嗎，你想買嘢，無論幾時都要問是否可以面交，或到付，其他任何原因都唔好信」。

港男只盼取回被騙的錢，於是苦苦哀求，「師兄高抬貴手，好聲好氣幫幫手幾百蚊」，惟「金寶源」未有同情，僅繼續說教，「幸好你係幾百蚊，今次算係學費，下次唔好上當」，更有自知之明地指「你鬧我都冇用㗎，因為我哋遲早都會俾天收，你唔好勞氣了好嗎」。

涉事專頁可疑之處▼▼▼

事件令不少網民嘩然，有人批評「個賣家都幾寸」、「好X猖狂」、「依啲咪X街囉，呃完人仲理直氣壯」、「最無賴係佢仲要語重心長去教育返人，好有良心」、「唔好以為喺網上做犯法嘢就捉你唔到」。

也有網民笑說，「佢咁嘅態度，我諗個買家都俾人呃得心服口服」、「售後免責聲明」、「第一次見兩邊都唔講粗口，仲好有感情」、「好少騙子咁有自知之明」、「憑實力呃返嚟，做咩要畀返你」、「傷害不大，侮辱性極強」、「今次學費抵畀啦」、「智商稅嚟啫」。

有網民搜尋涉事專頁「金寶源」，發現擁逾9000名粉絲，而專頁於2019年9月27日建立，不過最舊的帖文卻於去年11月10日發布，最新帖文則於去年12月17日發布，即僅做了代購1個月。而專頁聯絡資料地址一欄寫道「元朗喜業街雄偉大樓」，不過事實上元朗只有「雄偉工業大廈」。

網民更發現，該專頁管理員有8人，其中5人IP地址在巴基斯坦、1人在阿根廷、1人在越南，只有1人在香港，專頁建立時的名稱並非中文。有網民直言，「鬼X到」、「佢個FB page好流下」。記者今午（17日）1時許於facebook搜尋「金寶源」專頁，發現已沒有相關結果，相信有關專頁已「潛水」失效。

警方「防騙視伏器」顯示「金寶源」「疑似有伏」，「有相近用戶名稱的詐騙舉報」。（「守網者」網站截圖）

此外，記者於警方「防騙視伏器」搜尋「金寶源」，結果顯示「疑似有伏」，「有相近用戶名稱的詐騙舉報」。警方提醒，市民作出交易或匯款前，應核實對方身分；輸入個人資料、信用卡資料或登入憑證前，應保持審慎；切勿打開任何可疑連結或附件；如懷疑受騙，可到警署或透過電子報案中心舉報罪案。