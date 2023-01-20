農曆新年開運｜6個招桃花秘技　擺粉晶、紫晶分別有什麼效果？

【年廿九／農曆新年／開運／兔年／招桃花】台灣塔羅牌老師艾菲爾在曾在社交平台以「年前大掃除！順手招新年桃花、貴人緣閨房擺設」為題發文，並在文中分享6個有關招桃花及人緣的擺設方法。



同時艾菲爾也提醒，民眾在大掃除的過程中，也務必要當心觸犯不可觸犯的禁忌，以免不慎讓衰運纏身。（點圖放大了解「6個招桃花秘技」👇👇👇）

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艾菲爾老師提及，若想招桃花，必須要將個人的床上、書桌、地上及梳妝台上所擺放的一堆雜物給先清除，同時指出，在將雜物整理完之後，也可以嘗試在床頭擺放粉色的水晶來招桃花及愛情運。然而，艾菲爾老師表示，除了擺粉色的水晶之外，也可以擺放紫色的水晶來平衡自己的人際關係。

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此外，艾菲爾老師建議，女生的臥床床頭定要靠牆，或是加裝床頭板遮擋，而男生的臥床床頭則是建議可以放一些龍的擺飾，來藉此替己增加一些霸氣與氣勢，然而，艾菲爾老師表示，臥室中的櫃子、檯燈、音響、枕頭、床頭櫃等擺設盡量成雙成對，來藉此招桃花姻緣。

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最後，艾菲爾老師表示，民眾在選擇臥室牆色的過程中，可以盡量選擇紅、橘、黃等暖色系色調作為房間牆壁的顏色，並藉此讓自身產生較旺的氣場，同時也提及，民眾也可以在床頭櫃上擺放紅色的無刺玫瑰或粉白合來增加桃花運。

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