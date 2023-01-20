女友長時間冥想拍拖都唔得閒　全身狂震爆喊嚇親港男：走火入魔？

冥想是透過靜坐方式以提高專注力，同時減輕焦慮的抒壓方法。近日有港男發文指，女友有多年冥想習慣，但最近表現不太正常，不但會為花時間冥想而放棄約會，神情亦變得呆滯，有次冥想後更有不尋常反應，「個身震晒仲喊」，令他非常擔心，甚至覺得對方已經走火入魔，只好發文向網民求助。



有港男發文指，女友有多年冥想習慣，但最近表現不太正常，令他非常擔心。（《日日是好日》劇照）

該名港男在Dcard討論區以「女朋友冥想到走火入魔」為題發帖，指女友已有冥想習慣多年，但近日表現極不尋常。他指女友冥想時間愈來愈長，每次約會吃完飯便趕住回家冥想，甚至會以冥想為由拒絕外出。

樓主指，女友情緒亦有異樣，「無論點氹佢都好似唔好開心咁，成個人呆呆滯滯」 ，不禁感到擔心，甚至懷疑對方已到走火入魔的地步。他舉例指，有次女友冥想後，「見住佢個身震晒仲喊，嚇親我」，但對方卻不肯透露原因，而他亦對冥想了解不多，因此更擔憂女友的精神心理狀態，只好發文求教網民。

樓主指女友每次約會吃完飯便趕住回家，更甚以要冥想為由拒絕外出。（《一起吃飯吧》劇照）

網民看過帖文也直指樓主女友的表現並不正常，指出冥想應是令人平靜，若有太極端的情緒波動，或許要思考是否涉及其他因素，「有冥想嘅經驗，通常都係平靜」、「邊會有人全天候咁冥想」、「冥想唔係咁㗎喎，根本唔應該花太多時間，亦都唔應該阻住日常生活，更加唔會造成咁多情緒波動」、「你肯定佢係冥想而唔係掂咗咩毒品？」。

亦有人認為，樓主應要了解和關心女友冥想目的，不要以自己想法去猜測對方，「我諗你要睇下佢冥想打坐嘅目的係咩，好多唔同宗教都會打坐冥想，你要了解多啲你女友諗乜」、「試下同佢溝通下，唔帶任何偏見，真係 open 個心去溝通」。