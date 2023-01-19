女司機連環犯錯片瘋傳！讓線不讓、自炒撞欄仲未完　後續更恐怖

【車牌／駕駛安全】駕車除了要安全，也要小心「馬路炸彈」！網上瘋傳1段「車CAM（行車記錄器）」影片，見到有女司機於上環信德中心停車場駕駛時連犯多項錯誤，包括讓線不停車、硬切線危險駕駛、霸佔行車線、失控撞圍欄等，引來網民熱議，驚問：「女司機還是女殺手？」



網上瘋傳一段「車CAM（行車記錄器）」影片，見到有女司機於疑似停車場駕駛時連犯多項錯錯誤。（影片截圖）

YouTube頻道「車CAM特警」周二（1月17日）以「女司機發咩神經，讓線硬出之後直行自炒」為題上載該段27秒「車CAM」影片。影片拍攝於周二早上11時，從畫面見到，片主在停車場內沿迴旋處向上行駛，當轉入直路時，突然有女司機駕駛的黑色私家車高速從左邊讓線衝出，片主幸及時反應急停，隨即響咹以示不滿。

錯誤PART 1：讓線不讓、霸佔2條行車線▼▼▼

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不過私家車未有停下繼續向前，其間一直半邊車身踩着分隔線，即霸佔2條行車線行駛，之後才慢慢靠向左邊行車線。車主這時從右邊行車線追上平排，大鬧：「你黐線架？吓？」私家車女司機未有理會，繼續向前行駛，但到彎位時不知何故未有轉彎繼續向前，結果直接撞到路邊圍欄。

從影片見到，圍欄後方就是以玻璃門堆砌成的辦公室，若沒有圍欄，後果難以想像。更甚者，私家車撞欄後竟然沒有煞停，反而讓私家車溜後，慢慢向片主的車駛近，影片至此結束。

錯誤PART 2：彎位自炒圍欄、溜後▼▼▼

影片引來網民熱議，紛紛批評女司機駕駛問題，「喺半徑五米範圍之內無逢敵手」、「女司機還是女殺手？」、「首先失控，之後失魂」、「佢真係黐線，所以要留意讓線唔一定讓，揸車每日都遇到」、「好彩有欄杆擋住，如果唔係直衝玻璃撞入Office，到時仲大鑊」。

也有網民估計女司機可能踩錯油門，「似係落斜想踏brake 變畀油，落咗平地仲要驚暈未定」。亦有網民大讚片主駕車技術好，「片主都好嘢，架車咁快切線你都可以響按同煞車冇撞倒」。

警方表示，周二（17日）上午11時許，接獲上環干諾道中168-200號一個停車場保安報案，一輛私家車在停車場駕駛時，失控撞毀圍欄。涉事司機為一名51歲姓張女子，事後停車場與女車主私下和解，毋須警方介入。警方將案件列作「交通意外沒人受傷」。