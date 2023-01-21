20歲A0男算命問姻緣　師傅狂嘆氣：你是第一個…　結果慘到唔收錢

一定要加油，人生總是有希望的。台灣1名20歲「母胎單身」（從未拍拖）男生早前到台北龍山寺拜月老，順便到了地下街一個很有出名的算命攤，想問問姻緣。結果，算命阿姨全程眉頭深鎖，看了10分鐘「一直在嘆氣」，突然爆出一句「你是第一個」、「算到姻緣如此不幸的男孩子」，說中他從未拍拖、很少女生喜歡他，又說出一堆命理術語，結論是他娶不到老婆，很難交到女友，因為實在太慘，最後更沒有收錢。帖文震撼網民，「慘到不收費那基本上是真的」，認為女師傅太坦白，惟不少人留言安慰，更分享自己的算命經驗，勉勵台男別放棄。



台男日前去算命，結果被女師傅說他這輩子很可能娶不到老婆，難以交到女朋友。（Getty Images）

樓主日前在Dcard討論區發文，他早前和朋友到台北遊玩，專程去了龍山寺拜月老，「希望能終結20年的母胎單身時光」，順道去了地下街1個很有名的算命攤，想問問女師傅他的姻緣如何。

樓主一坐下，算命阿姨已經皺起眉頭看着他，「阿姨馬上先看了我的手相，看了大概3分鐘後眉頭更加深鎖，然後下一秒馬上叫我報上我的生辰八字」，他全程不敢作聲，見隔壁一組算命的客人看起來有說有笑，但他坐下10分鐘，「算命阿姨隻字不提，只是一直在嘆氣」。正當他要開口提問時，算命阿姨嘆了口氣說 :「你是第一個。」

台男算命後每天都想起自己的命，吃不下東西不想外出，網民安慰叫他別太上心。（《當男人戀愛時》劇照）

樓主好奇什麼第一個，阿姨超坦白解釋：「第一個算到姻緣如此不幸的男孩子，弟弟你是不是從來沒交過女朋友，也很少女生喜歡你？」算命阿姨的話一針見血，對方解釋是因為他的「夫妻宮」很不妙，再補說：「八九不離十，你這輩子應該娶不到老婆。」阿姨緊接說了一堆聽不懂的命理術語，「結論：我娶不到老婆，也很難交到女朋友」。

最可憐的地方是，算命阿姨說他是「第一個算到這麼慘的人，所以不跟我收費」。台北之旅完結後，他回家每天都想起算命的事，連出門、吃飯都很沒動力，「到底是做了什麼事可以這麼慘，我也有做公益，平常也有拜拜，但為什麼一輩子娶不到老婆」。

帖文令網民相當震撼，覺得算命師傅最後決定不收費，可能真的說了坦白話，「居然不收費…那感覺是真的」、「慘到不收費那基本上是真的」、「算命不收錢的都很可怕…」、「這個阿姨太狠了」，認為正常算出來太差也會說點好話。

不少人安慰道，不應因這些說話而放棄積極作為，變相自我實現預言，太在意只會影響到自己抉擇，「知道自己可能很難交女友，更應該是去努力，去學習穿搭打扮，去學習說話技巧，提升自己的能力跟氣質身份」、「別隨意自我否定，語言的暗示的影響比你想像的強大」。有「過來人」用自身作例子，稱讀幼稚園時，已有算命師傅說她16、17歲會跟別人私奔結婚，「至今26歲仍然是從沒被人告白過母單」。

有人用另類手法安慰「往好處想，你賺到一次免費算命呀」、「往好處想，你還可以娶老公啊」、「這是阿姨的套路，你被阿姨看上了」。

（Dcard）