算命師批孤獨終老　離婚中女難逃陰影　呂秋遠：完美示範心想事成

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，其實，你完美的示範了什麼叫做心想事成，而且，從你信件中的第一行，就已經展現了你的負面實力。

「或許這個訊息您也不會看到。」不，每天上百個訊息，每個訊息我都有看到，如果我還沒回應，通常只會有二個原因，第一，我不知道該怎麼回，例如要跟我借錢。第二，這題目很有趣，我還在想該怎麼回。所以，我看到了，但是你覺得我不會看到，為什麼？

因為你一直負面。

看起來，最困擾你的問題就是「曾經離過婚」，但是笑死，離婚有什麼了不起的。台灣每年有5萬多對伴侶離婚，換算就是10萬多人，10年就有100萬人，看起來就是一種生活模式而已吧！況且，離婚，也可以稱之為「悪縁を切り、良縁を結ぶ」的一種形式，人生在世，離婚就離婚，會怎樣嗎？不過就是夜長夢很多，你就不要想起我，到時候最好別要來認錯。

有聽過京都的安井金比羅宮嗎？我都想在台灣請旨開一家了，這間神社，主要可以幫助信徒切斷惡緣，締結良緣。台灣人喜歡月老，可是我覺得，切斷惡緣才是重要的。一段不健康的關係，會讓整個人變得不爽快，如果你從這個角度來看離婚，就是結束一段不愉快的關係而已，那麼，究竟有什麼問題？才不是才剛成真美夢轉眼就幻滅破掉，但我也不會祝福他睡得好就是了。

台女因離過婚而不敢勇敢去追求幸福。（《離婚活動》劇照）

降低標準的戀情沒必要、不敢說自己離過婚的對象快丟掉、不幸福的婚姻會讓你死掉。只要你敢不懦弱，對象怎麼會讓你錯過？

至於道行高的算命先生，說你沒有姻緣線，我只能說，有些算命先生，他非常會察言觀色。俗話說，富燒香，窮算命，當你開口說你要問姻緣，那就代表你沒有姻緣。看到你這麼急切想要找對象，不好的人就會趁虛而入，這也就是那一句人家說到爛的話，「花若盛開，芬芳自來」的原因。你自己都覺得自己沒姻緣了，算命先生幹嘛不趁機告訴你，你真的很不好，然後多收你一點改運改線的錢。攤開你的掌心，讓我看看你，玄之又玄的秘密，看看裡面是不是真的有錢有你。

「我這裡有一批姻緣符很便宜的，可以修改你手掌的平行線，三張一萬八，公道價，要買嗎？」

你啊，最大的問題就是在於太過於負面。你為什麼遇到的對象都不好？因為你降低標準，遇到的人當然就不合適。你為什麼不敢開口告訴對方你曾經離婚，因為你覺得離婚不是好事。你為什麼被算命先生料中，因為你一臉就是渴望婚姻。你為什麼會覺得你一定要有人陪你取暖，因為你根本沒辦法一個人自己發熱。

呂秋遠告誡女網友「越負面，幸福就會越離你而去」。（GettyImages）

可是，這位親愛的姊妹，你越負面，幸福就會越離你而去的。如果，你不能正面的看待自己的人生，一個人也好，兩個人也罷，那麼，你怎麼有辦法把幸福聚集在你身邊？

最後，我會怎麼看待「詛咒式的算命」？通常我會問他能不能改，不能改，我就會自己改。能改，那麼他就是詐騙。不能改，是因為天命不可違，但人事可以變。年輕的時候，我曾經遇到一個在行天宮下的算命師告訴我，我在28歲會遇到一個劫難，應該會過不了，即便過了，也活不過30歲。

後來，我在48歲這一年，又到了行天宮，發現這位算命師已經過世了。

我贏了，大概就這樣。這位姊妹，你可以理解我的意思了嗎？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）