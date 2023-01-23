公司准用年假抵銷遲到鐘數　打工仔1原因收警告信　網民：抵死啦

準時是美德，但又有多少人能夠做到呢？近日就有打工仔發文，指公司容許員工以每小時計算使用年假時數，只要預早通知便可。不過樓主就因多次使用年假抵銷遲到鐘數，惹來老闆不滿並獲發警告信，大呻臨時請時老闆不喜歡，事先請假又被人事部埋怨增加工作量，感到非常無奈。不過網民看過帖文卻批評樓主，認為公司推出相關政策是為方便同事偶爾應急，樓主不應濫用，更斥他為人欠自律。



有打工仔發文指公司列明員工可以每小時計算來請假，並於年假扣除，但或許因自己請假太多惹來老闆不滿終收取警告信。(《我要準時下班》劇照）

該名打工仔在Facebook奴工處以「我點請假都畀人話，大家評下理」為題投稿，指其任職的公司容許員工以每小時計算請假時數，並於年假扣除，例如早上臨時有事遲到，可以請9點至10點假，不過要在WhatsApp群組通知同事及老闆。

樓主指，「話說我喺谷（群組）請得多，腦細唔高興」，指老闆認為他經常請假會影響其他同事，更向他發警告信，令他無奈大呻：「乜自己扣假都唔得？乜又預知到自己請一個鐘？」後來他改為事先遞紙請假，沒料人事部同事又抱怨他用太多紙，增加工作量，令他「曲線」嘲：「真係好有趣嘅公司。」

帖文引來網民討論，有人認為樓主為人欠自律，指經常遲到的確會影響其他同事工作，「其實你朝早下下要請一個鐘係點解？」、「點解你可以事先知道自己會遲到？」、「你壞習慣唔守時，確係負面影響其他人嘅工作環境」、「公司有呢個制度其實好包容，咁大個人自律下啦」。

樓主改為事先遞紙請假，沒料人事部同事又抱怨他用太多紙，增加工作量。（《無法成為野獸的我們》劇照）

另有人指樓主應要珍惜如此寬容的公司，不要待失去才來後悔，「畀人用，唔係畀人濫用」、「身在福中不知褔」、「有份工就要珍惜，有咁好嘅待遇更加不要奉旨」、「公司工作要有人做先請人，請得多不如辭職，唔好阻其他人發達」、「我係同事都覺得你遲早會玩爛個安排啦，實嘈你」。

不過有人則持相反意見，認為制度是公司訂明，不明白樓主跟指引申請放假，為何仍要收警告信，「呢個制度規矩都係公司自己訂出嚟，但又唔畀人用得太多，明明都跟足指示，有點矛盾，呢封警告信真係想睇佢點樣寫」。