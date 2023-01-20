假輝記盆菜騙案逾40人中招！收款後突稱無材料唔送貨：麻煩出街買

農曆新年網購盆菜要慎選店舖及小心查證，避免誤墮詐騙圈套，損失錢財之餘，更換來一肚氣！近日網上流傳多張網購盆菜被騙的對話截圖，有騙徒於facebook假冒「輝記盆菜」，以「輝記盆菜館」為名開假專頁作詐騙行為。有顧客不知情下向假專頁購買盆菜並轉賬，騙徒隨後聲稱買不到材料致未能按時送上盆菜，要求顧客「到時出街買」。當顧客嘗試傳送訊息追問退款方法時，始發現已被騙徒封鎖，追討無門下只能於網上廣傳被騙，呼籲他人小心，以免墮入假專頁陷阱。

「輝記盆菜」負責人鄧先生得悉事件後，立即於網上發文澄清，指「輝記盆菜館」fb專頁與店方無關，強調「輝記盆菜」並無設網上訂購服務，只提供電話及WhatsApp下單，而電話號碼亦只有1個。鄧先生呼籲被騙顧客報警求助，又稱據他所知已有超過40人被騙。



在網上流傳的多張詐騙對話截圖中，騙徒模仿一般店家傳送訊息的內容，詳列顧客所購貨品、價錢、送貨日期及時間，有禮表示「多謝幫襯，送貨前會提前聯絡你，屆時請保持電話暢（通）」，又打上各種表情符號增添親切感，讓顧客不知已墮陷阱。

當顧客轉賬後，騙徒同日即向客人傳送訊息，指「唔好意思，由於買唔到材料，盆菜送唔到，麻煩到時出街買，唔好意思」。顧客感到愕然，傳送訊息追問情況，「唔係好明白你意思」、「唔緊要但款項幾時退返畀我？」、「有任何人員可與我洽…」，這時始發現已被騙徒封鎖，無法傳送訊息。

事件於網上引起熱議，有網民笑言，「很有良心的告知，你已被騙了」、「算有良心，通知返去買過個」、「佢算有良心，好過成家等空氣」、「都幾有交帶，唔錯唔錯」、「盜亦有道，唔使你團年食西北風」、「通知定你被騙，驚你等到年三十晚冇得食，騙子嚟講算好有交帶」。

有網民則指，「日日都有人講，呢個係冒充輝記嘅假網站，但係日日都仲有人被呃」、「佢（假專頁）讚好嘅人都係中東人」、「呢期好多呢類咁嘅被騙post，呃完你都會同你講唔好意思乜乜乜咁，係咩新招式」。

有網民提醒，facebook存在多個假店舖專頁，呼籲消費者要小心查證，「詐騙集團開咗好多假盆菜page搏賣廣告呃錢，要搵啲唔使落訂嘅，其實不嬲好多都唔使落訂㗎」、「依家咁多假冒page，消費者自己小心啦，提過咁多次都被呃」、「當買個教訓啦，本身網店都要問佢有冇門市先好買，仲要上Google檢查個地址啱唔啱」。

網民無奈笑說，「依家通知定你被騙，驚你等到年三十晚冇得食，騙子嚟講算好有交帶」。（fb群組「輝記盆菜」圖片）

「輝記盆菜」負責人鄧先生獲顧客告知事件後，立即於網上發文澄清「輝記盆菜館」fb專頁與該店無關，「這個網站不是我的！這個係假輝記盆菜網站！」。他強調，「輝記盆菜」並無設網上訂購服務，只提供電話及WhatsApp下單，而電話號碼亦只有1個，無奈地說「我都是受害人，被騙嘅客人請去報警」，而據他所知目前已有超過40人被騙。

鄧先生分享多張顧客向其提供的被騙對話截圖，有顧客曾致電騙徒提供的電話號碼，不過無人接聽，後來才以訊息聲稱「唔好意思，舖頭手機可能無咗電，訂單太多都忙唔過嚟」。記者今早（20日）11許於facebook搜尋「輝記盆菜館」，發現已查無專頁，相信騙徒已得知被揭發。