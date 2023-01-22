好姊妹要求已婚者利市要有呢個數：20蚊你留嚟買樓　網民：打劫？

大年初一派利市，好姊妹（閨密）要封多少？有女生近日發文指朋友上年結婚，其中1位識於微時的好姊妹在聚會上口不擇言，稱「20蚊50蚊你留返嚟買樓啦」，還開聲要求利市金額，惹來全場嘩然。樓主擔憂若已婚友人真的封50元，情況會變得尷尬。事件惹來網民批評，認為該女生太看重金錢，絕交也不用可惜。



有女生發文指有朋友上年結婚，其中1位好姊妹竟開聲要求利市至少每封100元。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主在香港討論區以「朋友講明要收幾多錢利市」為題發帖，指她們一群女生從小學就認識，會定時約吃飯逛街，其中1位上年結婚，故今年可以逗利市。早前她們聚會交換禮物，1名姊妹對已婚朋友說「今年封利市唔好廿蚊畀我呀，真係同你絕交㗎！20蚊50蚊你留返嚟買樓啦，大家識咗咁多年，至少都要封2封100蚊畀我啦」。

此話一出現場氣氛尷尬，樓主心想「邊有人會自己開口話想收幾多錢利市㗎」，大家都知道她長期說話「唔經大腦」，但沒想過會如此直接，擔心她拆利市時發現只有50元可能會生氣。

樓主稱有姊妹開聲要求利市金額，現場氣氛尷尬。（《東京喰種》劇照）

帖文引起熱議，認為這種朋友不要也罷，「佢唔要面，我都唔洗畀面佢」、「老老實實當朋友定水魚先」、「同打劫有乜分別？」、「就算本身想封畀佢，咁講完都唔想封啦」。不過部分人覺得只是開玩笑，「係咪講笑咋，咁樣講明好肉酸喎」、「過左十五先再約」、「寫張＄100嘅支票，兩年後兌現，即係每年＄50囉」、「封Yen（日圓）比佢」。

有網民認真評論，指結婚前後開支不少，朋友利市當祝福就好，「細個做收嗰個緊係唔覺，到大個出嚟搵食知艱難，都應該唔太好意思收朋友咁大封利市，只能講佢仍然係個小女孩吧」。