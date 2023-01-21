中西合壁！港女用聖誕樹掛新年吊飾　網民讚有氣氛：似林村許願樹

中西文化合璧！有港女於網上發文分享創意擺設，她於聖誕節後未有收起擺放在家的聖誕樹，而是留待臨近新年時掛上喜慶的小掛飾，其做法引起熱議，有網民稱很有過年氣氛，笑言「掛到林村許願樹咁」，不少人大讚是「一物二用」、「靚過擺年桔」。更有網民與樓主心靈相通，同樣在聖誕樹掛上新年裝飾，迎接兔年。



該名港女於facebook群組「淘寶開心share」發文貼出照片，可見到她將1棵瘦長的聖誕樹擺放在家中牆角，樹上掛了密密麻麻「福到我家」、「滿」、「發」，以及財神和舞獅頭卡通公仔畫等的小掛飾，融合了中西方文化。

她表示，「聖誕樹換衫迎接新年，絨布小掛飾太抵，買了太多用唔晒，大家要忍忍手！」，分享自己於天貓網站購買相關掛飾，價錢3.9至9.9人民幣不等（約4.5至11.4港元）。

不少網民大讚，「好有創意，又環保」、「贊同樓主做法，好好利用唔浪費」、「好有東方色彩！」。有人建議，「買啲假桔掛上去，有冇得諗」、「攞啲揮春絲帶綁一啲蝴蝶結都好看喔」。

不過，也有網民因西方傳統而不贊同樓主做法，「根據外國嘅傳統，過咗聖誕節仲唔收聖誕樹會為下一年帶嚟衰運」、「聖誕樹和裝飾必須要在1月6號之前全部收起，否則全年不吉利」、「呢個配搭好奇怪」、「唔識欣賞」、「唔夾，新年掛桃花，邊有人掛聖誕樹」。

其他網民留言分享與樓主類似的做法▼▼▼