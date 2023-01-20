新年「年花」擺位需知　大門放3類盆栽除甲醛　客廳擺長壽花應節

【年花／兔年／農曆新年】過年期間許多民眾都喜歡在家裡擺設一些花卉，不僅看起來美觀還能象徵帶來財運，但有一點大家可能比較沒注意到，其實在對的地方擺設對的植栽，還可吸附懸浮微粒及淨化空氣，讓身體在新的一年更健康。



【圖輯】點圖放大了解「年花擺位需知」👇👇👇

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

台灣環保署建議家門出入口處可擺放馬拉巴栗、香龍血樹或黃椰子等較大盆栽，除有迎賓效果外，更可移除甲醛等揮發性氣體及二氧化碳；玄關處可擺放觀葉型秋海棠、非洲菫和蝴蝶蘭等開花盆栽，其色彩能點綴過節氣氛，還可有效吸附親友進出入時所產生的懸浮微粒；餐桌與客廳可以擺放應景植物，如象徵「旺來」的觀賞鳳梨與擎天鳳梨、象徵「仙客到來、貴客臨門」的仙客來、顏色喜氣的聖誕紅與火鶴花、季節性的長壽花等，不僅有吉祥含意，同時能夠吸收二氧化碳與移除甲醛等多種化合物。

【相關圖輯】農曆新年圖輯｜年花檔攤城裏叢生 鬧市街角皆可賣花（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

綠美化除了應用於室內空間之外，於室外區域也可利用陽台種植腎蕨、心葉蔓綠絨、蒜香藤、薜荔、炮仗花、蔓性紫花馬纓丹、雲南黃馨、垂葉武竹等懸垂型的植物，既可美化住宅外觀，又可阻擋懸浮微粒、臭氧等空氣污染物進入室內。

新春新景新氣象，台灣環保署邀請您一起動手除舊佈新、改造居家環境，組合出屬於自己的新年氣氛，過個健康快樂平安年！

延伸閱讀：

蔡英文將暴走？不當馬英九 恐「緊抓行政權」傀儡組閣

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】