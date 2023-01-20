性感網紅無罩散步辦年貨　突彎腰睇人寫揮春疑走光　網民睇法兩極

【農曆新年／辦年貨】農曆新年即將到來，家家戶戶趕辦年貨、備年菜，忙得團團轉，迪化街年貨大街近來就出現「春光」，一名辣妹穿著寬鬆小背心，胸前低胸、無袖處挖出大洞，巨大車頭燈呼之欲出，引起路人和攤商側目，而她的身份其實是前陣子才爆出私密片外流的台灣辣模華華。



台灣網紅黑男日前拍攝辦年貨影片，找來作風大膽的辣模華華逛迪化街，只見華華誠意十足，僅穿著白色背心現身，兩側挖出大洞，裡面沒穿內衣，渾圓形狀一覽無遺，邊走邊晃動，震撼視覺效果相當驚人，也引來諸多目光，過程中她一度彎腰看人寫春聯，火辣畫面令人想入非非。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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影片曝光後，引來正反兩極聲浪，有人認為「羨慕老闆視角」、「過年缺媳婦找這種的」、「過年就是要看辣妹爽穿少點我喜歡」，但也有人認為這種打扮不妥，「完美演繹何謂，你不尷尬，尷尬就是其他人」、「有需要穿成這樣嗎？請尊重自己，尊重別人」、「怎麼穿這樣」。

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事實上，華華先前一度捲入私密片外流風波，並質疑「男主聲音好耳熟，是黑先生的聲音嗎」。由於華華是黑男影片的固定班底，難免引起網友猜測，事後她澄清跟黑男合作的時候，男方不但必定會保持適當距離，為人也非常有禮貌，「真的沒必要污衊現今如此珍貴的新好男人。」值得一提的是，黑男的正牌女友Lucy態度相當坦然，「黑先生無時無刻身邊都是我的監視器，連回老家都帶著監視器回去，24小時被我監控著，所以各位不用擔心」，她強調影片中的男主角並不是黑男。

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