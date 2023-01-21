回鄉過年遇死神！一家四口恐怖車禍　28歲媽與6個月大BB當場死亡

新年是一家團聚好日子，一場車禍卻毀了共叙天倫的機會。馬來西亞日前發生恐怖車禍，當地有一家四口趁假期回鄉過新年，但途中卻撞車全家被困車內，28歲的媽媽與6個月大幼子當場死亡，遺下多處骨折的丈夫及5歲孩子。當地警方初步調查後，懷疑是丈夫開車時失控駛至另1條車道，結果和1輛休旅車迎面相撞造成意外，母子遺體事後送往驗屍。



一家四口座駕和休旅車迎面相撞，全家均被困，28歲母親向半歲兒子當場死亡。（網上圖片）

馬媒報道，當地於本月21日凌晨發生恐怖車禍，有一家四口趁連假自駕開車返回吉蘭丹州的家鄉團年，結果途經話望生縣的公路時發生車禍。其中28歲媽媽哥慧魯峇麗雅和6個月大幼子穆哈末阿法阿都拉當場死亡，丈夫阿都拉欣莫哈末納威左手及腰部骨折，5歲長子莫哈末魯雙腳骨折，一家從此天人永隔。

警方初步調查發現，一家四口當時由雪州梳邦乘坐私家車回鄉，死者丈夫、男司機阿都拉欣是大馬皇家空軍，他開車時疑失控撞入對面行車道，與1輛迎面而來的休旅車相撞。車禍後一家四口被困車箱內，女事主及6個月大幼子不幸身亡。

目前2名死車遺體被送到話望生醫院進行驗屍，受傷的男司機及5歲長子則送到瓜拉吉賴蘇丹依斯邁博特拉醫院治理。

（綜合）