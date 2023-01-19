農曆新年咁食法變肥豬！注意過年飲食5大原則「揀飲擇食」拒發福

【農曆新年／減肥／賀年菜】再幾天就要迎來農曆新年，家家戶戶已經開始準備賀年菜，過年期間天天大魚大肉，不少人會因此有營養不均衡、蔬菜量攝取不足的問題，只要掌握5大原則，面對滿桌子的誘惑也可以吃得相對健康！



台灣營養師余朱青在Facebook Page「余朱青營養師」上分享了5個賀年菜可以吃得更健康的新吃法，呼籲大家吃得開心外，更要吃得健康，趕緊來看：（點圖放大了解👇👇👇）

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一、部分食材可替代

像是過年一定會見到的佛跳牆，營養師建議可以把傳統的豬腳換成瘦肉比例較高的排骨，把蹄筋換成膽固醇和熱量都偏低的海參，同時也減少肉類食材的比例，多放些淮山（山藥）、香菇、白菜等蔬菜，不僅更健康也能降低熱量的攝取。

二、清蒸取代油炸

在烹煮賀年菜時，儘量減少油炸類的料理，像是團年飯裡少不了的「年年有魚」，以蔥薑蒜再加點破布子或醬冬瓜來清蒸，可以吃到魚本身的鮮美滋味。另外，賀年菜中不可少的蘿蔔糕、發糕也是清蒸吃就好，頂多就是用少量的油熱煎過即可。

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三、學著揀飲擇食也不錯

這裡所說的「揀飲擇食」不是只按照個人喜好來挑食，而是懂得挑選健康的食材來吃，例如吃肉的時候，要儘量挑瘦肉吃就好，豬皮、五花肉、雞皮這類脂肪含量高的部位最好避免，而加工過的肉品如香腸、臘肉、火腿也是淺嚐即可。

四、蔬菜攝取要足夠

餐餐都大魚大肉，很容易就會造成蔬菜量攝取不足，所以切記每餐一定都要有一兩道蔬菜料理，清炒綠色蔬菜、燙青菜、生菜沙律都很棒，而且進食時先吃蔬菜，再吃肉，也比較不會吃到太過量。

只要掌握好這5個原則，一樣可以安心吃年菜！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】