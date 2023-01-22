考眼力！冰菜藏肥美菜蟲撞色　女生逐片洗都唔見　夾起放入口嚇傻

新年考眼力！有台灣女生日前分享照片，呼籲網友「大家來找蟲」，事緣她早前買了冰菜（台稱冰花）吃，當時已一片片葉去清洗，但完全無發現有蟲，結果上碟吃到一半時，把菜夾入口時，才驚見1條「撞色」菜蟲趴在菜葉上，當場嚇得她把菜連蟲丟回盤中。雖然肥菜蟲有超強保護色，但仍有不少眼利網民鎖定蟲蟲位置，惟大多數人根本找不到，笑言只有「吃下去，口感不一樣就是蟲了」。



台女發照片叫網民找菜蟲。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

冰菜口感特別受到不少食家熱愛，台女在facebook群組「爆廢公社二館」發文，稱最近流行團購冰菜，她也買了一盒回家嚐鮮，「因為是有機的關係，我習慣一片一片的清洗」，她本人超怕有蟲，可能是顏色太過接近，而且蟲蟲又趴在菜上不動，所以洗菜的過程中完全未發現。

結果將冰菜上碟伴沙津醬吃到一半，她再夾起一條放入口，「看了一下冰花，嚇得尖叫馬上把它丟回盤中…有夠肥的啦！」，她驚見有條像菜莖一樣肥粗的菜蟲在葉子上，故拍照分享，對網民挑機說「大家來找蟲」。

由於菜蟲一樣是淡淡青綠色，許多網民大呻超難找，看一大輪笑言「沒看到」、「這照片我找不到蟲蟲位置」、「吃下去，口感味道不一樣的那就是蟲了」、「好強喔大家，要是我是鳥一定會因為找不到蟲餓死」，但溫提洗菜不能用水沖一沖就算，一定要細心洗葉子。

高手在民間，仍有不少眼利網民發現蟲蹤，「右上角，顏色太接近」，又笑言樓主如果沒看見，「一口咬下以為是沙拉醬」、「下次打成汁就看不到了」、「看起來好像綠色的毛肚」。

（facebook群組「爆廢公社二館」）