搭車遺Anson Kong信用卡贈品換領信　好心人1方法物歸原主超有愛

一個簡單的舉動也能為人帶來溫暖！有網民近日發文分享好人好事經歷，表示日前乘巴士「過海」，打算換領信用卡公司送出的Mirror成員江𤒹生（Anson Kong）聯乘贈品，沒料在車上不慎遺下換領信。原以為只能放棄，沒想到她後來竟收到1封手寫信，原來有好心人在車上拾獲換領信，特意寫下字條並按地址寄回予樓主，令她非常驚喜，「多謝你有愛咁做呢件事」。



有網民日前乘巴士「過海」，打算換領Mirror成員江𤒹生（Anson Kong）的信用卡贈品，沒料在車上不慎遺下換領信，後來竟收到1封手寫信，原來有好心人在車上拾獲，特意寫下字條並寄回。（fb「荃灣人」圖片）

「我想喺度多謝Felicia，我想分享香港好人好事！」該名女網民於facebook群組「荃灣人」發文，指日前趁午飯時間由中環乘巴士到銅鑼灣，打算換領信用卡公司送出的Mirror成員江𤒹生（Anson Kong）聯乘贈品，惟車程中不慎遺失了換領信，「因為喺車度要搵個地址邊樹落車，所以就攞住張換領信喺手，攞攞下又手多撳電話換機票，換機票又緊張又趕住落車，落咗車先發現封換領信唔知去咗邊」。

雖然未能成功換領，但樓主亦未有介意，「心諗咁算啦，都無話特別想要，諗住換畀朋友」。本以為事件會不了了之，沒想到她後來竟收到1封手寫信，「發現信箱有封手寫信，仲諗住邊個寫情信畀我呢」，拆開竟看到她在車上遺下的換領信，並附有1張處名「Felicia」的手寫紙條，表示換領信是在巴士上拾到，特意物歸原主，「我上星期在952號巴士樓下執到這張信件，可能你有信的，便寄回給你」。

樓主打算換領信用卡公司送出的Mirror成員江𤒹生（Anson Kong）聯乘贈品，惟車程中不慎遺失了換領信。（資料圖片）

失而復得的樓主看過信件後驚喜又感動，直呼事件非常有愛，「老實講，呢啲事如果發生喺我身上，講真我最多畀巴士司機就算，真係無咁好心機去寄，仲要畀$2.2郵費」。她於是特意發文，希望公開感謝好心人Felicia，「多謝你有愛咁做呢件事，呢排心情麻麻地，但多謝你傳播呢個愛，都祝你有個Good day」。

事件引來網民討論，不少人也大讚Felicia的處理方法，「Felicia多行一步，令到世界多一份溫暖，充滿愛」、「遇到好人好事，祝Felicia嚟緊一年身體健康，心想事成」、「雖然一個小小嘅行動，但係收到嘅人真係好窩心，見到呢個po嘅人都好有正能量」。