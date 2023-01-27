兔年身體健康！跟這8大建議改掉壞習慣　培養長壽體質｜健康百科

隨住踏入兔年，不少人都會為新一年訂下人生目標，當中少不了祝願家人與自己能身體健康！其實，除了許願外，大家亦都可以從日常生活中做起，培養健康習慣，自然可以變得更健康長壽。以下為大家整理了8項由美國醫學會提出的健康建議，大家不妨參考，展開你的健康人生吧！



其中一項建議是「戒煙及少飲酒」，因為煙草含有眾多有害化學物，對身體有害無益。飲酒就要保持理性，女性每日最多飲一杯酒精飲料、男性每日多飲兩杯。（GettyImages）

1. 健康建議：多做運動

根據美國醫學會提出的健康建議，第一項便是「多做運動」，因為運動不單止可以強身健體，更對我們的心理情緒有幫助。有見及此，建議各位成年人每星期可以進行至少150分鐘中等至強度運動，或至少進行75分鐘高強度運動。

2. 健康建議：少食加工食物及甜飲

第2項建議是「少食加工食物及甜飲」，因為進食過量添加多鈉及甜的食品會增加身體負擔，故此建議大家在新一年少食紅肉及加工肉類，相反，可以多食原形及植物性食物。

另一項建議是「少食加工食物及甜飲」，因為進食過量添加多鈉及甜的食品會增加身體負擔。（GettyImages）

3. 健康建議：戒煙及少飲酒

新一年想要身體健康，建議大家「戒煙及少飲酒」，因為煙草含有眾多有害化學物，對身體有害無益。至於飲用酒精時亦應該保持理性，建議女性每日最多飲一杯酒精飲料、男性每日多飲兩杯，以免對身體造成不良影響。

4. 健康建議：定期進行身體檢查

新一年大家應開始規劃定期的例行身體檢查，以便可以及早發現潛藏的疾病，特別是三高及癌症等病，既可以提高治癒機會，亦可以減少併發症發生。建議大家可以與家庭醫生商討適合自己年齡及背景的身體檢查計劃。

5. 健康建議：定期量度血壓

第五項建議是「定期量度血壓」，因為高血壓是十分常見而且影響深遠的長期病患，只要及早察覺病情並好好控制血壓，可以大大降低患有中風及心臟病的風險。

開始規劃定期的例行身體檢查，以便可以及早發現潛藏的疾病。（Getty Images）

6. 健康建議：分析患糖尿病風險

大家亦應該及早了解自己的血糖水平，如果血糖有上升趨勢或已踏入糖尿病前期，可以透過改善生活幫助改善或推遲患有二型糖尿病出現。

7. 健康建議：按指示服用藥物

如果大家不幸確診患有三高或其他長期疾病，應及早求醫，並遵守醫生指示按時服藥，以好好控制病情，避免出現惡化。

8. 健康建議：接種疫苗

現時有很多傳染病都能透過接種疫苗有效預防，包括每年的季節性流感、肺炎球菌、腦膜炎雙球菌等等，建議大家可以按照政府建議，盡早接種相關疫苗，可以降低患病機會。