惡男電梯打劫買餸婦2拳打頭　拿贓款嫖妓被捕揭慣犯　1理由求輕判

太過分了！新加坡去年有組屋（當地公屋）發生搶劫案，1名婦人身懷4,200新元（約2.5萬港元）現金到超市購物，回程時被男賊尾隨入電梯搶銀包及iPhone，她奮力反抗後上演一場追逐戰，迫得賊人抽出鈔票後丟下銀包，再朝她頭部打2拳才逃去無蹤。現場有閉路電視拍下情況，警方在當日下午已拘捕涉案賊人，未料他打劫後已即拿贓款去開房嫖妓，調查後更揭發他是搶劫慣犯，曾被判囚5年。不過，賊人接受精神評估，證實是輕度智障，日前請求法官從輕發落。



新加坡1名女子去超市買餸回家，被匪徒搶錢再兩拳打頭。（示意圖／Getty Images）

新加坡勿洛北去年9月有組屋發生搶劫案，46歲任職廚房助理的女受害人，遭35歲賊人莫哈末諾搶錢，還被打了2拳，但鄰居以為是情侶吵架全程未介入，結果讓賊人逃脫。案情指，受害人當天帶了4,200新元現金出門匯款回鄉，但因為巴士班次問題就先去超市購物。

受害人其後回家時被莫哈末諾尾隨入電梯，到9樓時，莫哈末諾突轉身搶去她錢包及iPhone。受害人奮力反抗，出手想搶回手機，但被摔出電梯外；莫哈末諾想讓電梯關門以便逃走，但受害人馬上阻止。莫哈末諾只好逃離電梯，跑到樓梯位置，但受害人奮力追上要求還錢，他便從錢包拿出鈔票再將錢包扔掉，但始終擺脫不了糾纏，最終在樓梯急停，出拳打了受害人頭部2下再逃走。受害人拾起銀包後發現被搶了逾3,000新元，而賊人走到7樓再乘電梯逃去。

事發組屋電梯內外都有閉路雹視，警方在案發日下午已鎖定目標，並作出拘捕行動。（網上圖片）

雖然賊人在追逐戰後逃去，但組屋電樓內外的有閉路電視已拍下案發過程。警方接報當天下午已順利拘捕莫哈末諾，但部分贓款已花掉，他承認花在酒店、嫖妓、購買香煙及可樂上。控方調查期間發現，莫哈末諾2010年、2013年及2017年已多次因搶劫被定罪，其中2017年他因為掠奪及騷擾等罪行，被判囚5年及鞭刑6下，去年4月才出獄。控方更認為他是有預謀犯案，算好在封閉的電梯內行劫受害人，為了逃走更出手打人，案情嚴重。

不過，被告事後接受精神評估，報告指他是輕度智障，他於25日承認掠奪及蓄意傷人罪，求情說已知錯及不會再犯，請求法官輕判。法官現時下令他接受改造性監禁及預防性監禁評估，其後再作判刑。

（綜合）