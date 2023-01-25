變態！2男去按摩遭女技師3摸下體　問為何「無反應」扯內褲偷看

按摩放鬆心情，竟然被技師趁機侵犯？有TikTok網民日前爆料，指其2名新加坡男友人到馬來西亞新山按摩，結果卻被女技師摸下體，即使喝止仍被再被摸了2次，受害男生更遭拉開內褲看下體，被問為何沒有勃起，是否同性戀者等，最終提早結束按摩。事件引起關注，當地傳媒聯絡到涉事按摩院，他們卻反駁店內禁止提供「特殊服務」，又說房內沒有閉路電視，難以確認當時情況。



女技師反駁性侵指控，認為自己只是搞清楚客人喜歡男或女。（TikTok影片截圖）

有TikTok網民在1月19日上傳影片，指有朋友到馬來西亞按摩時被性侵犯。片段解釋，2名新加坡男生日前到馬國新山市按摩放鬆，結果卻被女技師摸下體，他們開聲制止，但技師未收手，還多摸了2次。其中1名技師問友人是否同性戀者，為什麼沒有生理反應，被摸後沒有勃起，甚至拉開其內褲看下體。

由於女技師接連問一些冒犯性問題，2男要求提早結束按摩，質問女技師為何性侵犯他們時，對方辯稱自己只是要搞清楚客人喜歡男或女，沒有侵犯意圖。2人氣得找經理及老闆理論，結果對方不以為意，稱「可提供折扣」，但全程拒絕道歉，甚至說有不滿可報警，但暗示警方不會受理。拍片者事後代友搜尋，發現該按摩院不時有客人留下負評，指有技師主動提出性服務，友人受到精神創傷，故發影片尋公道。

當地傳媒聯絡涉事按摩院，他們承認2周前有8至9名年約20歲男生在午夜時份上來按摩，聲稱無從確認2人的指控，因為按摩間內不能設置閉路電視，只剩下客人和技師雙方說辭。他強調按摩院經營了10多年，禁止技師向客人提供性服務，若有發現一定作出警告。院方更反駁指，為當事人服務的女技師說客人打扮起來「像女生」，不可能提出是否需要特別服務。

按摩方又確認2名男生有作投訴，事發時老闆的確在店內，但他們一來就要求老闆出示身份證，老闆才會建議報警處理，同時澄清他們未曾就事件建議給折扣了事，2男生已接受服務，沒理由要退款，批評2男事後在網上發布不實指控，正在律師相討是否追究。

（綜合）