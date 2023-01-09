不忿被炒！職員喝酒壯膽持刀闖超市　推倒貨架大肆破壞　下場慘了

上司炒人前要考慮捱斬風險？新加圾1名超市職員因為被揭發私自帶外人回員工宿舍，最終被經理通知即時解僱。被炒職員心有不甘，買了2瓶啤酒喝下壯膽，然後回去找上司理論，其間還拿刀威嚇同事，幸好被拉走。該職員其後仍感不忿，跑回超市大肆破壞，拉倒大量貨架，更砸壞多樣東西，令超市損失逾3萬新加坡元（約18萬港元）。他被控以5項罪名，日前被判入獄6個月2周。



被炒職員持刀指嚇上司和同事被拉走，但其後折返超市搞破壞，造成逾3萬新台幣元損失。（網上圖片）

新媒報道，來自馬來西亞的尤加拉詹（Yogarajan Subramanian）在新加坡四美東福坊商場4樓的超市工作，事發於去年9月30日，他私自帶外人回公司宿舍，但被經理發現，隨即發短訊將他即時炒魷。

尤加拉詹收到訊息後去買來2罐啤酒，喝完壯膽便找經理，質問對方為何突然炒人。經理覺得已說明理由，要求他馬上離開別鬧事。尤加拉詹氣瘋怒罵，這時有同事介入勸架，他反而質問對方是否通風報信的叛徒。因同事未理會，令尤加拉詹更生氣，不但擲手機，還拿起1把刀指住對方喝罵。

尤加拉詹被警員當場拘捕。（網上圖片）

情況危急下，幸好有另一名同事趕到將尤加拉詹拉走，才未有出現傷人事件。然而，尤加拉詹仍不忿氣，再回到超市搞破壞，將許多貨架推倒，並把雪櫃、啤酒機及打印機等東西砸毀，警方接報趕至，尤加拉詹當場被捕。超市事後點算，事件釀成捐失超過3萬新元。

尤加拉詹舉刀威嚇又搞破壞後，被控以5項罪名，包括惡作劇、恐嚇、蓄意傷人、動粗等，他日前承認了其3項，最終被判監6個月2周。

（綜合）