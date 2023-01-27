過年剩菜勿亂吃！男子消化道大出血命危　醫生警告這類菜隔夜勿食

【農曆新年／兔年／2023／年菜】過年餸菜豐富，不少人也會把吃剩的年菜留着第二天再吃，但注意小心揀選，部份餸菜放過夜後不宜再吃！江蘇1名男子就因吃剩餘年菜，導致消化道大出血，幸好及時搶救才能轉危為安。有醫生提醒，如有剩餘年菜，千萬不要保留「葉菜類」菜品，而魚肉等葷菜也不宜擺放太久。



過年餸菜豐富，不少人也會把吃剩的年菜留着第二天再吃，但注意小心揀選！（示意圖／資料圖片）

綜合媒體報道，江西1名男子因為腹痛劇烈、嘔出大量鮮血而前往醫院求診，檢查發現男子竟消化道大量出血。醫生問診後發現，該男子因食用變質的年菜導致消化道出血，幸好及時就醫，經搶救後脫離生命危險。

江西1名男子因為腹痛劇烈、嘔出大量鮮血而前往醫院求診，檢查發現男子竟消化道大量出血。（示意圖／資料圖片）

報道引述江西中西醫結合醫院消化科主任提醒，不要保留「葉菜類」菜品，因蔬菜放置超過8小時或會產生「亞硝酸鹽（可能致癌物質）」，而魚、肉等葷菜放置時間過長，容易滋生大量細菌，食用可引發急性腸胃炎。他又說，飯菜食用後要及時密封冷藏，吃不完的剩菜也不要多次加熱。

本港食物安全中心亦就保存剩菜列出4點安全指引，包括：

1）只準備適量食物，以減少剩菜量

2）剩菜應在烹煮後兩小時內放進雪櫃貯存，並盡快食用

3）食用前，剩菜應徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度，及不應重複翻熱

4）如剩菜置於室溫超過4小時，便不應食用，以確保剩菜（包括熟菜）食用安全

