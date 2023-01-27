孝！27歲女偷買樓　帶父母參觀新家　爸爸1句讓她淚崩：挺愧疚…

孝義永在心！內地四川1名27歲女子悄悄為父母買了1套房，近日「驚喜」帶父母參觀剛裝修完的新家，而老父1句「都是托我女兒的福」，讓女子當場感動落淚，「這裏感覺爸爸有點哽咽，長這麼大從沒見爸爸哭過，我瞬間淚目。只做到孝，沒做到順，沒有給予父母陪伴，有時候挺愧疚的」。事件引來網民熱議，大讚女子孝順，「年少有為真羡慕」、「這個時代，不一定非的是兒子才可以安心養老了」。



內地四川1名27歲女子偷偷為父母買了1套房，近日「驚喜」帶父母參觀剛裝修完的新家。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，該名居於四川的27歲藏族女子，偷偷為父母買了1套房，並在1月中於「無預警下」帶父母參觀新家。事前不知情的父親驚喜又欣慰，更紅了眼眶哽咽誇獎「都是托我女兒的福」，令女子相當感動落淚，「這裏感覺爸爸有點哽咽，長這麼大從沒見爸爸哭過，我瞬間淚目」。她又向父母逐一介紹房間設置，3人在新家裏笑着擁抱。

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女子表示，從小到大都沒看過父親哭，也從沒聽過對方開口稱讚自己，所以相當感動。但她自言目前只做到「孝」，沒有做到「順」，認為「有父母地方才是家」，「感恩父母成為我溫暖踏實的港灣，只做到孝，沒做到順，沒有給予父母陪伴，有時候挺愧疚的，好像我人生的小價值，是讓父母覺得『有我這個女兒真好』」。

女子自言目前只做到「孝」，沒有做到「順」，認為「有父母地方才是家」。（影片截圖）

網民看後都大讚女子孝順又優秀，「年少有為真羡慕」、「優秀」、「這個時代，不一定非的是兒子才可以安心養老了」、「做一些力所能及的為了父母，也可以的」、「這房子真大，着實羡慕了」、「做一些力所能及的為了父母，也可以的」。也有網民對比自己經歷感到愧疚，「自責中…30了，什麼都沒給過他們（父母）」。