港媽反對再派消費券！1理由指得不償失引網民贊同　建議將錢用喺…

財政預算案2月22日發表，財爺陳茂波今年派不派消費券令市民議論紛紛。有港媽在網上發文，反對政府繼續派發消費券，直言每派一次，超市都加一次價，做飲食生意的大伯「每次知道派消費券都加價」，小數怕長計，「派完都補唔返加價影響」。未料帖文引來不少網民贊同，認為將錢用到退稅、電費補貼和免差餉更好，「支持，等啲移民唔使攞 」。然而，也有網民認為派消費券始終能幫到低收入人士應付日常開支，「我覺得派唔派都會加」。



港媽反對再派消費券，認為只會導致加價，但有網民認為始終能幫到基層。（資料圖片）

樓主在親子王國討論區發文，稱「支持唔好再派消費券」，認為政府每派一次，超市都會加一次價，「而家通脹都幫唔到啲咩，唔派好過派」、「每樣加幾蚊，好似唔覺眼，但用%計就加好多了」。她表示，大伯做飲食生意，每次知道要派消費券都會加價，街市超市亦齊齊加。

樓主認為，政府已幫助真正低收入人士，「政府已經幫咗好多，成日減租，又免呢樣免嗰樣」，就算不退稅也不應派錢，「都係益班商家，對香港人幫助唔大，如果有買餸就知，派完都補唔返加價影響」。樓主雖承認加價問題和消費券不是直接相關，但派消費券只會「畀藉口商家再加價」，不如做些實際事。

財政預算案下月發表，財爺陳茂波未透露會否再派消費券。（資料圖片）

想不到帖文引來不少人贊同，認為每次派券就會有一波加價，「冇錯呀！我自己都做零售！老細知道有得派一定加價」、「市面開始復常，失業率下降，直接退稅比付出最多的納稅人啦」。

有人提出應該將錢用到減稅、電費補貼及免差餉，尤其對中產重要，「畀錢養啲無謂人不特止，仲要應有嘅福利都被剝削」，批評有議員竟倡議「收入5萬以上無消費券拎，反而所謂高消費遊客仲可以拎1000蚊」，「直接退稅啦，根本香港依家獎勵懶惰，懲罰勤力，綜援加錢%多過好多打工仔」。

不過，另一派網民則覺得「派唔派都加價」，站在小市民角度只是想幫補日常開支，「真係低收入嗰班唔係幫唔到既」、「派唔派都係會加，自己格下價有啲地方真係平些」、「派錢畀我哋使好過亂咁fing錢啦」、「派，但係派現金，自己決定放邊度用就最實際」。