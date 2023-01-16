寵物公園？馬路迴旋處鋪草皮　流浪狗進駐曬太陽　網民點出極危險

善待流浪狗是好事，但忽視隱憂隨時好事變壞事！有台灣網民發文見到馬路迴旋處中央鋪了人造草地，結果吸引了不少流浪狗去休息，照片引來網民兩極意見，有人留下爆笑回應，指該草地猶如浪浪「努力打下來的江山」；不過有人擔心安全和衛生問題，認為浪浪跑來跑去容易導致交通意外，有機會影響路上駕駛者兼危害浪浪安全，希望當局能盡快解決問題。



有路人發文指在路上的迴旋處上發現人造草地，更吸引不少流浪狗去休息，笑指是全台灣最小寵物友善公園。（FB「路上觀察學院」圖片）

該民網民在facebook群組「路上觀察學院」發帖並上傳照片，稱自己早前發現「全台灣最小寵物友善公園」。從圖片可見，馬路中間的迴旋處的圓形空間鋪設成人造草地，草地上有數隻流溉狗躺着曬太陽，四周是車來攘往的行車線。

據台媒報道，迴旋處位於台中彰化市的貴價路段，當局早在13年前花500萬元台幣（約128萬港元）建設蓮花燈塔噴水池，但遭市民批評醜陋，且影響行車視線，故噴水池去年被拆除，其後鋪上人工草皮，不過再被形容「像極了墳墓」。

有網民擔心該片草地會引致安全和環境衛生問題，留言「沒出事才會覺得友善，太沒危機意識了吧」、「待投胎轉世區」。（Unsplash@matthewhenry）

人工草皮變成流浪狗的休憩處，網民對此反應兩極，有人大讚狗隻可愛乖巧，更笑言「那是牠們打下來的江山」，又指「毛小孩都很放鬆」、「可能有活動『入圓免吠』」、「能到達那伊甸園都是狠角色」、「要去這裏野餐嗎？」、「看起來很乾淨舒適，我也想找時間過去躺」。

然而，部份網民則擔心安全和環境衛生問題，「到達這裏之前也必須要有條好狗命」、「但狗狗在圓環想過馬路去別的地方就很危險」、「沒出事才會覺得友善，太沒危機意識了吧」、「當它們踏出公園的一步，也可能萬劫不復」、「待投胎轉世區」、「幫他們蓋一座高架橋或地下道再來跟我說友善」。