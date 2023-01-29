試食當放題！一家四口試吃釋迦　狂啃11個即走人　網民：臉皮厚到

試吃顧名思義只是試一下。台灣鳳梨釋迦非常有名，但前年內地禁止進口加上成本上升等因素，當地果農生意大受影響，甚至要在新年假期擺攤賠本賣。有果農向台媒大呻，指新年時有一家四口在攤位試吃釋迦，狂吃了11個後，以為會大手幫襯，結果問他拿紙巾擦嘴即走，他當場呆住。事件引來熱議，網民批評那一家四口「臉皮厚到子彈都打不穿」。



台灣釋迦相當有名，受不少市民喜愛。（資料圖片）

台灣鳳梨釋迦外銷1年可創造50、60億元新台幣（約13至15億港元）產值，但內地2021年實施台灣鳳梨釋迦暫停進口措施、加上去年天氣問題，令台灣果農大受打擊。不少果農新年擺攤減價促銷，還讓民眾試吃。

當地果農陳保安向《自由時報》大呻，他賣的鳳梨釋迦依賣相每斤賣30至70元新台幣（約7.8至18港元）不等，由於種鳳梨釋迦很費時，又因成本上升及外銷受阻等因素，每斤的種植成本約40元新台幣（約10港元），基本上要賠本賣。

果農們不想將水果放到爛造成浪費，新年期間很多人擺攤賠本賣，甚至開放試食，陳保安日前卻遇到一家四口將試食當「放題」，一家人在攤位當場狂吃了11個釋迦，他一心以為對方應該頗滿意味道，期待一家人的購買意願，結果那家人問他拿了張紙巾抹嘴，最後竟然完全無買走人。陳當下呆在原地，雖覺得失落，但仍會歡迎遊客們前去試吃，安慰自己「我種的釋迦應該是很好吃」。

事件引熱議，許多網民批評那家人，「臉皮厚到連子彈都打不過去了」、「沒禮貌的一家人」、「離譜了…這是強盜」、「這家人很可憐，應該是3天沒吃飯了應該同情他們」。亦有不少人認為果農見到他們吃完一整個時已經要制止，「老闆沒有制止也是很誇張」、「老闆太善良了、試吃也就1、2顆的事、會買的人試吃一口也就買了」。

（綜合）