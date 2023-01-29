驚奇！懷胎10月零徵兆　女生浸浴突產子變媽媽　經期正常只重10磅

決定生育絕對需要計劃周詳，以免「揦手唔成勢」，但美國過去就曾發生女生突然誕子事件，她懷孕時居然全無徵兆，每月經期更如期將至，以致她懵然不知，直至有日泡澡時誕下嬰兒才得悉自己已成新手媽媽。由於事出突然，不只男友以為是惡作劇，親朋好友也難以置信，因為女生全段孕期只重了10磅，月經正常。雖是「意外」，但寶寶出生後，她與男友便決定盡其責任，攜手照顧寶寶，共建美好家庭。



美國有女子懷孕時居然全無徵兆，每月經期更如期將至，以致她懵然不知，直至有日泡澡時誕下嬰兒才得悉自己將成母親。（ABC新聞截圖）

外媒報道，2020年時美國德州休斯敦（Houston）女子辛蒂（Cindy）趁男友探訪家人時便到浴室浸浴，打算放鬆休息，她像往常一樣走進浴缸，不料1小時後突然感到有東西從雙腿間滑出，仔細看竟然是個男嬰。她稱整個分娩過程中沒有任何生產感覺，只覺得身體受拉扯，不久後孩子出生才知道原來自己懷孕，而且毫無準備下當上新手媽媽。

辛蒂生產後馬上致電醫院並前往檢查身體，幸好母子狀態相當穩定且健康。兒子出生時約5磅（約2.26公斤），經過診斷後十分健康並改名為傑克森（Jaxson）。

兒子出生時約5磅（約2.26公斤），經過診斷後十分健康並改名為傑克森（Jaxson）。（Twitter圖片）

男友克里斯（Chris）指得知消息時還以為辛蒂在開玩笑，身旁友人對此都感到不可思議，因為辛蒂懷孕期間沒有任何跡象，不只沒有胎動，每月經期亦正常報到，因此沒有做過產檢和超音波，而辛蒂整個孕期只重了10磅（約4.5公斤）。面對突如其來的寶寶，辛蒂懷着興奮激動的心情表示「他是如此的完美和健康」，和克里斯現在要開始肩負照顧孩子的職責，更收到各方好友向他們寄送包裹，以賀寶寶到來。

其實不知自己懷孕的事時有發生，英國就曾有年輕實習空姐露西（Lucy Jones）出現原因不明腹痛，她本以為是經痛，直到有天如廁時發現嬰兒雙腳從她下體伸出，才驚悉自己懷孕。她亦表示懷孕期間仍有月經，因此沒想過自己已經懷孕。