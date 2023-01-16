人渣！15歲女兒懷孕檢查　父斥亂交男友　機警醫護1招揭心寒真相

獸父行為令人髮指！台灣一名15歲女中學生日前到婦產科檢查證實已有身孕，被父親大罵「亂交男朋友」，然而婦產科醫護人員發現女學生神色有異，報警求助，揭發「經手人」竟是這位父親，更發現該父親5年內性侵2名女兒超過500次。目前該父親涉「妨害性自主」罪被檢控，而他被捕後的惡劣態度，讓警察也氣憤。



台灣一名15歲女中學生日前到婦產科檢查證實已有身孕，揭發父親獸行。（示意圖／gettyimages）

台灣《自由時報》報道，該名15歲的就讀國三的女學生芊芊（化名），與姐姐晴晴（化名）及父母同住新北市。由於母親患精神疾病，常於半夜驚醒自言自語，為免影響姊妹上學，父親於是安排母親獨睡一間房，他則與女兒們同房。後來2姊妹愈長愈大，女性性徵開始明顯，父親竟然色心起，以「不乖處罰」為由性侵她們，2人淪為父親性玩具。

至去年底，2姊妹了解到父親劣行試圖反抗不果，父親還用情緒勒索稱自己工作養家辛苦，2人沒法反駁於是繼續容忍。直到父親近日帶芊芊到婦產科檢查發現懷有身孕，事件才被揭發。

父親涉5年內性侵2名女兒超過500次。（示意圖／gettyimages）

據報當日發現芊芊有身孕時，父親還「影帝」上身演戲試圖蒙混過關，責罵芊芊「叫妳不要亂交男朋友就是不聽」。惟婦產科醫護人員看見芊芊神色太奇怪，察覺有異報警。

面對警察質問，父親初時仍裝傻，至社工打開2姊妹心窗道出父親惡行，更發現父親5年內竟性侵2姊妹超過500次。父親唯有承認犯案，但反駁沒有性侵這麼多次，讓警察不滿斥責「是次數的問題嗎？」，目前父親因「妨害性自主」罪被檢控。