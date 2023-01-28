悲劇！孕婦肚劇痛誤信「媽媽谷」唔睇醫生　1周後入院揭胎死腹中

身體有任何病痛應立即看醫生詢問專業意見，而非聽信網民！有港媽於討論區發文分享「媽媽谷的悲劇」，指有孕婦早前於媽媽群組求助，稱肚痛至無法安睡，其他媽媽七嘴八舌指「痛好正常」，又說疫情下勿去醫院，孕婦聽信各人意見留在家中休息沒看醫生。沒料到約2星期後，該孕婦稱有晚半夜肚痛及不停流血，入急症室後迎來噩耗，胎兒已沒了心跳。

帖文引起熱議，不少網民強調網上意見只供參考，「依家好多人無獨立思考同分析能力，上網問意見，見邊面多人支持，就盲目附和同跟隨」、「任何人畀的建議都只能作參考性質，因為無論乜嘢後果都係自己承擔」。



有港媽於討論區發文分享「媽媽谷的悲劇」，指有名孕婦早前於媽媽群組求助稱肚痛至無法安睡，聽信他人意見留在家中休息，結果寶寶胎死腹中。（Unsplash@freestocks）

該名港媽於親子王國發文表示，該名孕婦早前於WhatsApp媽媽群組求助稱，「肚好痛，痛到俾人打咁瞓唔到」，其他媽媽立即回應指「因為子宮擴張緊畀BB長大，痛好正常」，另一名媽媽則說可能患有子宮肌瘤致懷孕期間肚痛。

她當時提醒孕婦，「其實大家都唔係醫生，有擔心不如入急症室，孕婦好快有得睇」。但其他媽媽立即七嘴八舌反對，「話而家疫情喎，梗係唔好去醫院／咁多菌，分分鐘要你住院，喺醫院過年」。孕婦最終決定在家中休息，她見對方「咁老定」便不再勸。

沒料到約2星期後，該孕婦更新情況，稱有晚半夜肚痛不停流血，入急症室後，「醫生話BB已經冇咗心跳，仲問佢點解痛咗成個星期先睇醫生」，醫生說雖然早些入院也未必能救回胎兒，但起碼有多個生存機會。

該孕婦稱有晚半夜肚痛，不停流血，入急症室後，「醫生話BB已經冇咗心跳，仲問佢點解痛咗成個星期先睇醫生」。（《BB來了》劇照）

樓主認為可能自己「多事了」，分享事件只為警惕大家上網問人時，對方的經驗只可作參考，身體不適應求醫，又呼籲「其他人唔好醫生上身，叫人唔好去醫院／喺屋企抖下」、「網上言論冇錯唔使負責任，但如果人哋出咗事自己會安心嗎？」。

有網民留言慨嘆，「真的是悲劇，多2個叫佢入醫院嘅，可能有救，呢啲大事點會搏」、「其實痛得，就已經有問題，唔去醫院，宮外孕的話會無命」。有網民安慰樓主勿自責，「有啲事講咗意見就算，對方跟唔跟住做，佢對方自由，結果點都係當事人承受」。

有網民留言慨嘆：「多2個叫佢入醫院嘅可能有救，呢啲大事點會搏，唉。」（《BB來了》劇照）

不少網民認為該名孕婦不應過份聽信他人，最終抉擇權在自己手中，「3年了，仲話怕疫情唔入院，已經唔係正常想法」、「上網問完人又唔自己分析下」。有網民則指，「其實佢自己都偏向唔想去睇醫生，只係想有人同佢講冇事唔使去，如果唔係點會聽咗嗰啲人講」、「問網友都唔問屋企人」。