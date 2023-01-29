蒸魚│去日本五星級酒店食清蒸東星斑　港男批失敗　豉油薑絲出事

撰文：李納德
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蒸魚是香港廚師拿手絕活，日本人手藝又如何？有港男今日（28日）在海鮮群組分享，稱遊日到東京銀座五星級酒店抱一試心態吃清蒸東星斑，認為成品有板有眼，但批評蒸過火，「豉油味道失敗，太多薑絲失敗」，大讚香港才吃到清蒸魚精髓。帖文引來網民贊同，認為「香港酒樓出色過佢多多聲」，惟不少人認為到日本吃蒸魚搞笑，「多X如…去日本食蒸魚」、「日本食蒸魚，有種香港食泡菜嘅感覺」，更有人將重點放到女經理上，「重點已經唔係條魚」。

有港人到東京銀座5星級酒店試吃蒸魚，認為水準難及香港。（facebook群組「香港街市魚海類海鮮研究社」圖片）

樓主在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，分享遊日到銀座五星級酒店餐廳用膳，總廚是日本人，「預早要求他嘗試清蒸東星斑」。照片見到女經理在餐桌一旁將蔥薑絲放到一邊，用刀叉分割魚肉。樓主評價道：「雖然有板有眼，但是可惜過火，豉油味道失敗，太多薑絲失敗，最後結論全世界只有香港才可以品嘗到清蒸魚的精髓。」

樓主其實抱一試心態，早早經電郵問廚師沒有廣府蒸魚經驗，發現原本幾乎每天都有2、3枱客人點。經理保證該魚當天早上才拿回來，「估可能舊築地市場仲有游水海鮮供應」，酒店離舊築地步行距離不過15分鐘，相信夠新鮮，認為日本人做生意均真，不擔心原料問題，試完後笑言「下次唔蒸魚啦」。

不少網民大讚女經理就算戴了口罩都看得出是美女。（facebook群組「香港街市魚海類海鮮研究社」圖片）

帖文引起不少人共鳴，認為香港廚師蒸魚水平之高值得自豪，「（仲有）燒味與炒飯，同樣全世界只有香港做得最好」、「香港酒樓出色過佢多多聲」，另有留言提醒「日本啲酒店中餐真係好失敗得個樣」、「去橫濱食中國嘢覺得好好食」，「其實我已經好佩服你去東京食廣東菜，仲要去食蒸魚，條魚一定整得唔好啦，我關心嘅係價錢」。樓主未透露價格，但形容「只可以話物非所值」。

樓主雖明言只為一試，但仍有許多網民留言揶揄，「下次去日本試鹹魚蒸肉餅」、「你先失敗！去日本食乜鬼蒸魚」、「同C朗要求廚師識整各國菜式有咩分別」、「印度人做水煮魚，四川人做咖哩雞，你估會做得好嗎？」。而且要求日本廚師做好中菜有點強人所難，「正常，等於去日本啲街邊檔食刺身都靚過香港酒店的刺身」、「係香港師傅懂蒸魚？我身為香港人都覺得唔好咁自以為是，你當廣州、順德嗰啲流㗎？」。

不過有網民錯重點，聚焦到分魚的經理身上，認為是美女，「魚就失敗，侍應幾好」、「影女就真」、「侍應戴口罩都非常好，魚算把啦」、「重點已經唔係條魚」。

（facebook群組「香港街市魚海類海鮮研究社」）

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