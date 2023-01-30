離奇！3個月大男嬰送托兒所3小時突猝死　全身無傷痕　警調查保姆

寶寶送到托兒所僅3個小時竟猝死！馬來西亞發生令人心碎的男嬰死亡事件，當地有媽媽把只有3個月大的兒子帶到托兒所，未料3個小時後接獲通知，稱兒子突然不省人事，送院搶救後不治。警方初步調查指現場未發生暴力事件，男嬰身上亦沒有任何傷痕，要驗屍釐清死因，但正循保姆疏忽照顧方向調查。



馬來西亞1名媽媽將3個月大兒子送到托兒所，3小時後寶寶突昏迷猝死。（示意圖／Gettty Images）

事發於馬來西亞雪蘭莪州，當地傳媒報道有3個月大男嬰送到托兒所後離奇猝死。相關警區發言人指，涉事托兒所位於萬宜新鎮15區，警方於1月28日中午12時10分接獲當地醫院護士報案後展開調查，據報男嬰的母親於當天早上約7時15分帶他到託兒所，至早上大約10時半，托兒所保姆發現男嬰昏迷不醒。

報案的醫卜院護士指，院方接收1名由托兒所送來男嬰，到院時已經不省人事，醫生搶救後不治。醫生證實男嬰死亡時，遺體身上沒有任何傷痕，要送往驗屍以確認死因；警方初步調查指，托兒所現場沒發生過暴力事件，但懷疑有人涉及疏忽導致男嬰死亡，正從保姆疏忽照顧展開調查，並會引用2001年兒童法令關於父母和監護人疏忽照顧孩子，導致孩子暴露於危險下的部分展開調查，又呼籲任何知情人士向警方提供情報。該托兒所2014年已開始營運，領有雪州福利局發出的牌照。

（綜合）