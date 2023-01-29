驅邪？元州邨居民外牆齊掛紅膠袋　街坊感困惑　網民道出真正用途

窗口掛紅色膠袋有何用途？有長沙灣街坊於網上發文表示，發現元州邨有棟大廈有6個單位的住戶不約而同地在外牆掛上紅色膠袋，他十分好奇原因，因而請教廣大網民。不少網民解答樓主疑問，指出掛紅膠袋的用處是避免白鴿飛近民居，「元洲邨一帶不嬲都多鴿」、「防白鴿，白鴿怕紅色鮮色嘅嘢，見有鮮色嘢晃動唔會停留會即走」。



有長沙灣街坊於網上發文表示，發現元州邨有棟大廈有6個單位的住戶不約而同地在外牆掛上紅色膠袋。（fb群組「深水埗街坊會」圖片）

該名街坊於fb群組「深水埗街坊會」發文貼出照片，可見到有6個單位的住戶在外牆掛上紅色膠袋，部分更掛了2個膠袋，讓人十分困惑，不知有什麼用途。樓主問道，「有冇街坊知道咩料呢？我真係好八卦想知囉」。

帖文引來不少網民猜測，笑言「洗乾淨吹乾佢，可以循環再用」、「風水啩」、「紅運當頭！」、「遮住啲臘肉吹北風？」、「噚日着咗紅底褲去買六合彩，噚晚洗完掛咗出去啫」。

不少網民解答樓主疑問，指出掛紅膠袋的用處是避免白鴿飛近民居，「防白鴿，白鴿怕紅色鮮色嘅嘢，見有鮮色嘢晃動唔會停留會即走」。（資料圖片）

不少網民道出紅色膠袋真正用處是避免白鴿飛近民居及驅蚊，「呢個位置比較多白鴿，用嚟嚇白鴿」、「風吹膠袋會郁，將飛來及停留在窗外、冷氣機位置的野鴿和斑鳩趕走，即係麗閣邨將CD光碟掛樹上想趕走烏鴉一樣」、「我問嗰條邨居民，佢話低層多蚊，掛個膠袋出去，袋放一啲驅蚊物」。

有網民分享經驗表示，「其實掛咩色都得，飄下飄下影響到佢就唔會飛埋嚟停留。另外有人話掛CD反光，呢個方法就差啲，應該係光碟飄起時影響到先有效。我初時亦試過搵報紙膠袋紥咗隻大鳥髹埋油放花槽，初期係嚇到白鴿，但唔識飄唔識郁，之後仲同啲鴿做埋fd（朋友），最終都係放鳥刺嗰類嘢先有效」。