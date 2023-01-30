超狂人肉霸位｜中年漢賴死唔走仲咁做：我有權！司機高EQ應對獲讚

「人肉霸位」問題再惹爭議！網上近日瘋傳一段影片，可見1名穿藍灰色外套的中年大叔站在咪錶車位「人肉霸位」，有司機不滿理論，中年大叔竟反駁指「呢個位我㗎嘛」、「我有權可以咁做」等。即使司機之後駛前讓步，中年大叔仍不願離開，更批評司機「塞住架車」，要求他「兜多個圈」。影片引來熱議，網民紛紛指責該大叔歪理連篇「影衰香港人」，又建議遇到「人肉霸位」可報警處理，「唔使講咁多嘢」。



網上近日瘋傳一段影片，見到有一名穿藍灰色外套的中年大叔站在咪錶車位「人肉霸位」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

有網民上周二於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布該段1分34秒影片，相信地點為屯門黃金泳灘附近停車場。從影片見到，司機正與站在咪錶車位、身穿藍灰色外套的中年大叔理論，直指「人肉霸位啊叔叔你而家！你架車都未到，你明唔明啊，你話架車到咗，咁我泊咁我唔啱啦」。

不過大叔聞言則指其車輛即將抵達，要求司機「兜多個圈」，「你…你…你兜多個圈啦，我架車喺後面嚟，點樣嚟唔到啫？」，又反問：「我架車喺度等就得，我個人喺到等唔得？」這時司機朝後方拍攝，未見有車輛駛到，遂向大叔表示：「點解我要兜多個圈？我等緊架嘛。你架車都無到，你話喺後面塞緊，個個都喺後面塞緊架啦，你明唔明啊？你霸住個位唔啱㗎叔叔」。

大叔未有理會，重申其車輛即將抵達，又否認自己「人肉霸位」，強調這個車位是他擁有，批評司機阻塞道路，「你而家塞住個位！剛才那個阿哥說畀我，畀我呢個位我㗎啦嘛……咁我係咪有權可以咁做啊？你而家仲喺度塞住架車！」，並要求司機「行前少少」。

司機讓步把車輛駛前，但大叔仍然佔着車位不肯離開，司機於是再與大叔理論「你架車都未到，叔叔」，惟大叔只重複「咪喺後面囉」。影片至此結束。

影片引來網民熱議，大批網民批評「人肉霸位」行為，「人無恥便無敵」、「影衰香港人」、「個阿叔真係以為自己啱晒咁」、「對住呢啲人，最有效方法係扭斜部車褪尾入，佢唔走你就會攔住成條路，之後就會不少於十數人嚟x走佢，試過好多次，非常有效，自己又唔使勞氣」。也有網民建議遇上「人肉霸位」可報警處理，毋須多費唇舌，「唔好郁車，報警等警察來」、「直接泊喺度報警大家唔好入」。

另有網民錯重點，大讚拍片的司機「EQ高」，「片主，真係好有禮貌，抵讚」、「好高質，一句粗口都冇」。

根據《簡易程序治罪條例》4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5000元或監禁3個月。