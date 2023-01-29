拆利市揭男友阿媽只封呢個數！港女失望憂另有暗示：係咪唔鍾意我

初七「人日」已過，象徵農曆新年的慶祝活動逐漸踏入尾聲。有港女就在討論區發文，指經已拆利市點算金額，發現男友媽媽所派的利市竟只有10元，與男友所得的1000元大利市足足相差100倍，因而大感失望，甚至擔心金額背後或另有意思：「係咪代表佢唔鍾意我，想我哋分手？」



有港女指經已拆利市點算金額，發現男友媽媽所派的利市竟只有10元，與男友所得的1000元大利市足足相差100倍，因而大感失望，甚至擔心金額背後或另有意思。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該名女生於Dcard討論區發文，指初七（28日）「人日」趁有空便拆利市，並統計收到利市的金額。她表示，由於今年男友媽媽所派的利市以黃色利市封裝起，故特別有印象，沒想到打開利市後，發現金額只有10元，令她忐忑不安。

女生指，男友家庭「其實幾有錢」，又記得男友曾提及父母會派1000元利市予他，雖然女生對收到的利市金額沒有特別期望，但看到僅得10元，與男友足足相差100倍時，不禁擔心背後或另有含意：「冇諗過佢封畀我係10蚊，係咪代表佢唔鍾意我，想我哋分手？」

港女指，雖然對收到的利市金額沒有特別期望，但看到僅得10元，與男友足足相差100倍時，不禁擔心背後或另有含意。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引起網民討論，有人認為男友媽媽的利市金額似乎少得不尋常，「我覺得真係封得少咗，$20/$50都話正常啲，大方啲嘅可能$100」、「有冇可能畀錯？都成年人，好少可會咁小氣，幾唔鐘意你應該都唔會畀10蚊咁誇張」、「$10就真係誇張咗啲，唔係畀錯都幾肯定唔鍾意你」。

不過也有網民認為，派利市只是表達心意及祝福的行為，金額並無特別意思，「咁個仔自己生嘅，你唔係，佢唔封咁多畀你都正常」、「有錢又唔一定大方嘅，利市錢少又唔代表佢唔鍾意你嘅，你平時對佢點先？你覺得佢平時對你點先？」、「我覺得利市係意頭啫，多少唔代表啲咩嘅」。