讀高中阿妹有BB！細心家姐因1物件揭懷孕秘密　妹哭求助瞞父母

再親密的家人亦會有秘密，如得知這秘密牽連甚廣，又應該如何抉擇呢？台灣有女生日前發文，表示讀高中的妹妹早前常常夜不歸宿，而細心的她留意到家中的衛生巾數量未有如往常般減少，懷疑妹妹經期有變，追問下揭破妹妹懷孕的秘密。妹妹哭求她不要告訴父母，然而事態嚴重，如何能隱瞞父母，於是她便陷入兩難局面，不知如何是好。



樓主指讀高中的妹妹早前常常夜不歸宿，近來更是「生理期都沒來」，在追問下才知道妹妹原來懷孕了。妹妹更哭求她不要告訴母親，令她不知怎麼辦。（《我們的藍調時光》劇照）

該名台灣女生在Dcard以「唸高中的妹妹懷孕了」為題發文，稱其讀高中二年級的妹妹早前總說要到朋友家中玩，有一段時間常常在外留宿過夜不回家。近日，她發現家中衛生巾減少的數量有異，「除了我跟老媽以外沒有動過的痕迹」，懷疑妹妹經期不來。

樓主心中存疑，暗暗觀察妹妹起居作息，發現妹妹常常去廁所，「女人的第六感總是特別準，老姊我覺得一定有鬼」。於是她套話妹妹，方知妹妹懷孕了，而胎兒的生父是同一個學校社團的同學。最令她震驚的是，那個男同學已有女朋友，但卻不是她妹妹，「現在的高中生是怎樣啦！」。

妹妹還哭求樓主不要告訴母親，但是她認為事態嚴重，理應讓母親知道，只是，她亦擔心妹妹難以承受心理及生理壓力，「妹妹心靈從小就蠻脆弱的」、「妹妹還小墮胎很傷身體」。

樓主指妹妹曾向其坦白孩子生父的身份是同校的學生，然而令她震驚的是，妹妹竟不是對方的女朋友。（《我們的藍調時光》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都認為事件涉及未成年懷孕，必須盡快與父母商量如何處理，「現在不說，難道要等到女高中生在公廁生小孩的新聞出來才解決嗎？」、「要快跟家人說快處理，等拖到大肚子之後的抉擇只會更難」、「愈晚處理後面只會更麻煩」、「能讓妳發現衛生棉沒少的程度，起碼兩三個月以上，這完全是不能拖的狀況」。

另外有網民就批評樓主妹妹及胎兒的生父，「從小心靈很脆弱？那還敢未成年性行為+懷孕？」、「才高中生年紀，而且寶寶的爸爸也不是男朋友」、「那男生也太過分了」、「必須把那渣男找出來，也要讓對方家長負起他們的義務跟責任」。