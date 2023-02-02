人妻回鄉過年忘記關爐頭　慢火乾燒平底鍋6天　回家看到這幕震驚

出外旅遊不論多少天，也要謹記關掉電器及檢查爐頭等，以免發生嚴重意外。內地1名人妻離家回鄉過年，卻忘了關掉媒氣爐，上面的平底鍋及鑊鏟，被小火一直慢慢乾燒着，6天後她回家見到這一幕，被嚇得差點昏過去。可幸的是，鍋子雖幾近燒穿，加上鑊鏟的木柄也被薰黑，但是卻未有造成意外。



綜合內媒報道，居於湖南的人妻，年廿九（1月20日）回老家過新年，卻忘了自己未有關好媒氣爐頭，一直開着小火，上面放了一個空的平底鍋及一把鑊鏟。

過了6天，她回到湖南與丈夫所住的家，一進門看到平底鍋正被乾燒着這一幕，才猛然想到自己原來忘了關爐頭。她立即關掉爐火，查看鍋子被幾近燒穿，加上鑊鏟的木柄也被薰黑，但未有造成意外或火災，算是不幸中之大幸，「回家第一眼看到這一幕，有種說不出的感覺」。

對於被質疑為何離開時看不到爐頭有火，她反駁：「人總有糊塗時，有時候拿着手機滿屋找手機又是怎麼回事呢？」

該人妻即時將情況拍下，影片在網絡上瘋傳，有網民看到有驚無險的畫面，紛紛表示：「住同樓的人會被嚇死，這鍋子質量真好」、「沒把家燒了是萬幸」、「鍋子：給我換一家吧，我受不了了」、「沒有人關心鍋的牌子嗎，我很好奇」。