離職後遲遲未收到欠薪　詢問會計竟被離奇喪鬧狂爆金句：弄死你！

台灣馬姓網友在討論區發文爆料：「桃園大溪跑轉運的某個貨運業者苛扣離職員工薪資！超時工作無加班費就算了，調度的情緒管理還很差，還什麼都要扣薪，制服給二手的就算了，離職後還要回收，回收就算了，還要扣薪？」



「趟薪還不透明，調度說多少就多少看心情給的，還不讓人問，一問就暴走。我只是詢問何時能讓我領薪水而已，照理說勞工合同上已註明『離職日起算一個月30天可領薪』，那我上個月24日離職，本月24就能領到薪水，然而卻和我說30日才要讓我領薪水還有薪資單……」

搲爆頭金句源源不絕網民睇到眼都凸：看誰弄死誰！（點擊放大瀏覽超誇張對話截圖）：

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「恐嚇說要弄死我，還罵人靠北三小（閩南粗話）。怎麼，現在的老闆主管都是這樣說話做事的嗎？PO文不是要討拍，而是想讓大家知道他們這間公司的為人處事方式。希望各位要來這間公司的請三思而後行！」

網民也一面倒覺得該名會計太誇張：「這會計講話方式根本黑社會！」「阿茹妳紅了，不知妳嫁了沒，如果還沒的話，妳這輩子應該沒望嫁出去了！因為所有的男人都怕你弄死他們！」

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還有人指出：「不是面試就會說每月幾號領薪資嗎？假設他是每月30號發送個人薪資，但又卡自己契約內容寫離職滿30日即發薪資的話，確實是滿30日就該給囉。但如果是每月10號領薪，理論上在10號就要給了啊！拖到24就已經很ＸＸＸＸ了，還拖到30這就太過了！」

其他網友則表示：「他5:25分那些有恐嚇意圖了。」「如果內容是在公司群組發的，就是妨礙名譽加上恐嚇，如果只是兩方互傳可以提告恐嚇，恭喜有一筆額外收入。」「國稅局，勞工局，環保局一次給他提報，比較省時喔！」「勞工局，現在馬上立刻，去！帶著你的手機、之前的薪資單，順便看看是不是漏報。是說，這位會計，是否理解勞健保是掛勾？」

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