求職面試後遲遲未等到結果通知？過來人：寄「一封信」馬上被取錄

求職不易，等待面試結果通知更是難熬。一名網友在面試完兩家公司後，遲遲等不到其中一間公司的消息，因此決定向該公司HR寄出一封「關鍵信件」，卻深怕會不會因此帶來什麼負面影響，引起網友們討論。



原PO在PTT工作板發文表示，目前A公司正在核薪，B公司面完HR等待通知中。

原PO指出，之前曾看過網路文章，若持有其他公司offer（錄取通知）的籌碼，或許可以加速簽核的流程，因此中途寄信給BHR，表明其他間（公司）正在核薪、想要詢問目前進度，卻又擔心地問道：「這樣有可能會讓HR造成什麼不好的印象嗎？」

點圖放大看看原文全文及網民分享友人秒被取錄的經驗▼▼▼

+ 16

貼文一出，便釣出過來人分享經驗，表示友人曾同時面試兩家科技廠，就在等到了其中一家的錄取信後，隨即拿offer詢問另一科技大廠的面試結果，沒想到對方HR竟「立馬發offer」。

對此，網友們也留言同意原PO作法，「不會吧，多交流不會怎樣」、「不會，證明你選擇很多」、「不會，儘管問，有問搞不好更快」、「我之前在等一間公司的offer，HR（HR）問我有其他offer了嗎？」、「HR有時候會問，直接跟他講沒關係，會要你的話就會加速跑流程」。

延伸閱讀：

中華大學校園徵才博覽會明登場 釋3500個職缺

疫後新生活 星宇航空客艙組員招募計畫展開

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】