港鐵隨地大便？屯馬線車廂「黃金」照片瘋傳　港鐵咁回應…

港鐵屯馬線車廂遍地「黃金」？有網民於網上屯門群組上載照片，指港鐵屯馬線車廂地上竟然有一灘大便，照片隨即被瘋傳。網民看後直呼畫面太惡心，「真係成垞，隔住個 mon都感受到嗰種臭」。不過，更令網民關注的竟不是「污穢物」，反而是附近的乘客竟然若無其事，部份人的座位對着污物亦全無懼色，有人不禁留言「啲人仲可以咁淡定坐喺嗰度？」、「服咗仲坐喺度嘅人」。

港鐵回覆《香港01》表示，根據紀錄，昨日下午（1月30日）約5時40分，石門站職員收到乘客反映，指於一部屯馬線列車車廂上見到有污物，得悉事件後車務控制中心即時安排相關列車於烏溪沙站進行消毒及清理。



有網民上載照片，指港鐵屯馬線車廂地上竟然有大便。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」）

有網民周一（1月30日）於Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」上載圖片，指下午5時25分於港鐵屯馬線顯徑站車廂內發現大便。

從圖片見到，車廂近連接通道地上有一大灘啡色物體，旁邊還有多處狀似鞋印的啡色污迹，未知是否有乘客「中招」踩上。而啡色物體附近的乘客仍然處之泰然，完全未有受到影響，繼續安坐座椅或站立，若無其事。

圖片引來網民熱議，直呼惡心，「真係成督，隔住個mon都感受到嗰種臭」、「遍地黃金…」、「真係急到咁？」、「又通街屙大便？」、「香港人慢慢會習慣」。也有網民關注乘客反應，「嘩，咁都頂得住」、「啲人仲可以咁淡定坐喺嗰度？」、「個個鼻塞？」、「服咗仲坐喺度嘅人」。

不過，有網民估計啡色物體未必是大便，「似嘔吐物」、「倒瀉杏仁糊咋，唔係點會啲人可以若無其事嘅，唔臭嘅咩？」、「邊個跌左朱古力雪糕唔執啊？」。

港鐵回覆《香港01》表示，根據紀錄，昨日下午（1月30日）約5時40分，石門站職員收到乘客反映，指於一部屯馬線列車車廂上見到有污物，得悉事件後車務控制中心即時安排相關列車於烏溪沙站進行消毒及清理。