的士乘客加$20要求幫手搬20kg英泥　司機3原因不會接單：傻的嗎？

帶同大型行李外出時，選乘的士是正常不過的選擇，不過並非每樣物品也適合上車。網上流傳截圖，有乘客以應用程式召的士時，竟提出額外付20元「貼士」，要求司機「幫手搬幾包英泥，約20KG」。帖文引來熱議，不少的士司機直指英泥「又重又污糟」，又指訂單車程僅5分鐘，連同搬運「服務」隨時白做，狠批相關乘客要求過分，「貨Van都唔會睬你」。



網上流傳截圖，有乘客以應用程式召的士時，竟提出額外付20元「貼士」，要求司機「幫手搬幾包英泥，約20KG」。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

有的士司機轉發相關訂單截圖至facebook群組，可見乘客要求由粉嶺永寧圍前往聯和墟公廁，表明是「千足金」訂單，即會按咪錶顯示的價錢付車費。乘客同時提出多付20元貼士，備註要求司機「幫手搬幾包英泥，約20KG」。發文司機看到要求不禁稱，「我記得英泥好似係45kg一包喎……」，又指訂單要求的車程頗短，「支旗好近，唔使跳（錶）」。

訂單截圖引來一眾同業討論，不少司機看到乘客的要求也直指過份，「嘩！呢支旗有冇人會接呀」、「搵貨van貴，又要自己搬，梗係搵的士笨啦」、「的士佬要擔埋泥？」、「如果我鍾意搬嘢，我唔去做地盤？」。

另有司機點出重點，指圖中訂單車程短，加上英泥或有機會弄污車廂，接單後隨時得不償失，「唔好玩啦，整到架車污糟邋遢，轉頭又要嘥時間搞衛生」、「唔打開點知係唔係真英泥」、「散咗就成車都係」。