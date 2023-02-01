農曆新年確診　港媽同7歲仔入竹篙灣隔離　獲贈拼圖解悶超暖心

政府昨日（1月30日）起已撤銷新冠肺炎確診者隔離令，有港媽日前於網上發文分享隔離期的暖心經歷，她陪同確診的7歲兒子於農曆新年期間入住竹篙灣檢疫中心9天，由於兒子覺得隔離生活沉悶，於是她嘗試向職員詢問有沒有玩具提供，沒料到竟獲贈1盒拼圖，讓她喜出望外，大讚職員「有求必應」。



有港媽於農曆新年期間陪同確診7歲兒子入住竹篙灣檢疫中心，其間獲贈1盒拼圖解悶。（fb群組「竹篙灣檢疫生活關注組」圖片）

該名港媽於fb群組「竹篙灣檢疫生活關注組」發文指出，她與兒子在年三十（21日）入住竹篙灣檢疫中心，初八（29日）才獲准離開，隔離了9天，無奈笑說「睇咗6晚（迪士尼）煙花，新正頭都過埋」。她表示，由於「阿仔悶到發霉」，所以她嘗試用WhatsApp聯絡職員，詢問「有無小朋友嘢玩」，沒料到「話都冇咁快就送咗盒『新年快樂』（拼圖）過嚟，仲要寫住『急』」。她十分感激職員和拼圖贊助商，大讚「真係有求必應，臨尾唔求都有物資嚟，包大家滿載而歸」。

港媽上載多張照片，可見到她與兒子獲贈1盒1000塊迪士尼拼圖，盒面貼有「上下一心，共同抗疫」的貼紙，兒子聚精會神地拼圖，玩得不亦樂乎，成功拼出外框。港媽笑說，由於1000塊太多，所以兒子「砌到離營都係（砌）唔完」，離開時有位職員還說笑道「阿仔話你話砌唔完唔使走，佢話佢唔走喎」。

不少網民讚揚竹篙灣檢疫中心職員有愛，落力滿足隔離者需求，「有求必應熱線」、「果然係萬能WhatsApp」、「真係好窩心喎」、「都真係好貼心」、「人間有情」、「天氣冷但也有溫情」、「大家最唔捨得的其中一個原因，好有愛的地方」。

有網民祝願樓主與兒子身體健康，又讚小朋友有耐性，「好乖仔，畢業後要身體健康呀」、「好欣賞您仔仔咁有耐性，祝福小朋友身體健康、快高長大」、「已經好勁！好返晒，拎返屋企慢慢砌啦」，有網民分享與年幼子女入住時同樣獲贈拼圖。

樓主隨後回覆網民留言表示，離營時她拆開了部分已砌好的拼圖，放入盒再拿回家，笑言「竹篙灣手信」、「睇見都要暈，個個樣差唔多」。

有網民分享與年幼子女入住時同樣獲贈拼圖▼▼▼