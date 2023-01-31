移民英國港媽教寫食評退款換免費奶　網民批濫用制度搲着數：無恥

為了減低生活開支，不少人也會留意超市或商店優惠，務求以最低價錢購買最抵商品。有移民英國的港媽近日發文分享貼士，指當地部份商家提供退款服務，例如有牛奶製造商表明只要客人反映意見便可獲原價退款，教路指「寫返15字唔好飲原因就可以claim錢喇」。帖文引來網民討論，認為港媽變相教人以負評換取免費牛奶，批評相關做法如蓄意欺騙「搲着數」，「貪埋呢啲便宜，仲要post出嚟教人」。



有移民英國的港媽近日發文分享貼士，指當地部份商家提供退款服務，例如有牛奶製造商表明只要客人反映意見便可獲原價退款，教路指「寫返15字唔好飲原因就可以claim錢喇」。（fb「英國香港人生活交流區」圖片）

有網民於移民英國港人facebook群組轉發專頁截圖，指有港媽近日多次發文，教路以填寫食評的方式退款，變相換取免費食物。相關截圖可見，管理專頁的港媽指於英國超市買餸時發現「免費貨品」，並拍下一品牌的牛奶相片，盒上介紹列明若顧客對牛奶不滿意，只要寫下15字以上的評價解釋，提供個人資料及購買單據證明後便可獲製造商原價退款，「寫返15字唔好飲原因就可以claim錢（索賠）喇」。

亦有網民發現，該港媽早前亦曾於英國超市購入素魚手指，指出只要到製造商網站填寫食評及個人資料便可獲退款，形容「唔好食就可以退錢」、「買免費嘢」。她4日後更再次發文更新，稱登記退款後已獲製造商回覆，「今朝收到確認Email，等收錢」。

亦有網民發現，該港媽早前亦曾於英國超市購入素魚手指，指出只要到製造商網站填寫食評及個人資料便可獲退款，形容「唔好食就可以退錢」、「買免費嘢」。（fb「英國香港人生活交流區」圖片）

不少網民看到港媽的帖文也狠批其「搲着數」做法，認為她為了獲取免費商品而濫用退款制度，「如果啲嘢食嘢飲試完真心覺得唔好食，你去refund（退款）咁係理所當然，但如果打正旗號當佢『免費』嘢咁搲埋呢啲着數再周圍廣傳咁就……」、「唔好飲先退錢啫，即佢教人為咗refund 就講大話話唔好飲啦」、「濫用咪搞到人哋以後唔再畀你免費退囉，外國人就係識自律識可以做到呢啲嘢」。

面對眾多批評，港媽隨即發文反批網民「網絡欺凌」，她強調退款制度是商店及製造商自願訂立，「人哋啲公司嘅宣傳手法，唔好味就寫返啲review（評價）畀佢哋，等佢哋可以改善，我唔覺得有問題」，又稱當地人購入不滿意的貨品後也會要求退款，「有興趣啲Hater（攻擊者）研究一下英國啲例，同埋去超市留意一下，大把人買完嘢發覺唔啱就Refund，買中咗酸奶都可以去退款，冇人叫你去呃」。

面對眾多批評，港媽隨即發文反批網民「網絡欺凌」，惹火言論再引起圍攻。（facebook截圖）

港媽的惹火言論再引起圍攻，網民狠批她死不認錯，影響港人形象，「佢唔係死撐咁簡單，佢係真係覺得自己冇問題，而家覺得我哋全部人都有問題」、「如果有需要，可以去food bank（食物銀行），一樣免費。有需要就遁正常途徑，唔好用錯嘅方法」、「貪埋呢啲便宜，仲要post出嚟教人，整臭香港人個朵」。