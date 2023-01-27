移民英國港人專訪：倫敦租金貴壓力大　樣樣要慳：首年好無安全感

近年不少香港人選擇移民海外，其中不乏隻身移民英國的年輕人，但離開過往的舒適圈，在遠方開展新生活並非易事，去年底1名27歲香港碩士女生移民英國後因無法應付高昂生活開支，懷疑患上心理疾病後自殺身亡，事件震驚英國港人移民圈。2名分別居於倫敦和曼徹斯特的27歲港人接受《香港01》專訪，不約而同地表示移英的第1年難免壓力較大，無論找工作和租屋處，均需要適應當地文化差異，加上租金高昂及通脹嚴重，經濟壓力大而「樣樣都要慳」，加上去年11月起步入冬天，日照時間短和天氣不穩，「冬季抑鬱」（Winter Depression）更是朋友之間討論的話題。



倫敦租金相對高昂，金較便宜的「共居房屋」亦要數百鎊，圖為當地租屋網的「共居房屋」招租廣告，設有浴室廁所的套房月租900鎊，厨房則屬共用，另設有露台，環境相當整潔。（租屋網rightmove.co.uk圖片）

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據報道，在倫敦輕生的香港女生居於里士滿（Richmond），以月租900英鎊（以1鎊兌9.7港元計算，約8730港元）租住公用廁所的公寓，但工資太低，面對低工資難以支付食宿的困境，加上居住環境惡劣，令其壓力大增。記者翻查英國最大的房地產網站「rightmove」，里士滿同一租金價格的公寓差異頗大。月租900英鎊的選擇之中，包括一間距離地鐵站10至15分鐘路程的公寓客房，每間客房配備一個浴室及落地式衣櫃，厨房共用，公寓設有露台。另外，距離地鐵站約1英里（15至20分鐘路程）的住宿選擇則包括一間可供6人居住的公寓，內設2間浴室共用。

居於倫敦斯特拉福德（Stratford）區的麥先生於去年2月移英，表示最近倫敦多區租金明顯大升，有友人的1房單位月租由1,500鎊（約1.45萬港元）增至2,100鎊（約2.03萬港元），租金較便宜的「共居房屋」（Share house），也需至少600鎊月租（約5,822港元），還要共用廁所、廚房等。麥先生續指，由於初到埗沒有當地工作證明和前業主的推薦信，故不少港人首次租屋時，均要預先支付一整年的租金，導致移英資金失去一大半，在極度的不安全感下趕忙找工作，「嚟到呢度就想快啲有收入，唔想食老本」。

麥先生表示，雖然在英國生活開支大，「但香港人精神打不死㗎嘛，邊度都能屈能伸」，分享自己與身邊朋友在衣吃行方面的「慳錢招數」，例如買電熱氈以避免開家中暖氣，減少電費開支，下載各大超市的應用程序，留意優惠和特價貨品，間中也會逛一下超市特價貨架，購買即將過期的食材；在出行方面，麥先生稱其每天通勤的交通費約3鎊，但自己會盡量在非繁忙時間搭地鐵，以及使用Railcard獲取折扣。

近年移民成為港人熱門議題之一，但並非人人移民都能生活如意。（資料圖片）

在去年5月到曼徹斯特生活的陳小姐就表示，一般港人較難適應與當地人居於同一屋簷下，聽聞不少租住「共居房屋」的朋友訴苦，稱室友常半夜帶朋友回家、廁所髒亂不堪、不清洗用過的廚具等；但假如想獨居，每月支出包括租金、水電費和市政稅，甚或高達1,000鎊（約1萬港元），「一開始嚟到返（工）倉，或者搵到普通文職，人工已經冇咗幾乎3分2，真係冇乜閒錢用喺其他娛樂」。

她續指，自從去年10月至11月入冬，每天下午4時便天黑，日照時間短加上天氣寒冷，難免令人容易心情低落，「日日起身返工未天光，工都未放出面個天已經黑晒，朋友成日講嘅Winter Depression（冬季抑鬱）其實唔係好罕見嘅事」。

對於港人移英壓力大方面，陳小姐稱居英的港人大致可分為兩種，部份人一家人或者與另一半移民，但也有不少隻身開展新生活的人，「一家大細嚟嗰啲好多都買晒樓真係半退休咁，而情侶一齊嚟嘅都叫有個照應，但自己1個人嚟嘅，有啲人經濟狀況未必好好，你諗吓一炮過交成年租、買車，次次出糧交稅交國民保險得返八成人工，所以第1年壓力同嗰種不安全感真係好大，好想快啲安頓好所有嘢」。

2022年5月到英國生活的陳小姐指出，當地香港人凝聚力強，各個城市甚或細分至地區也有大大小小的聊天群組。（Unsplash）

不過，陳小姐亦指出當地香港人的凝聚力強，各個城市或細分至地區，均有聊天群組，「細group到有踢波、研究咖啡、煮飯嘅，大group入面就幾時問租屋或者地區嘢，其實好快都有好多人解答」，認為只要預先做足功課和心理準備，移民並非一大難事，「好似我咁掉返轉，一開始所有嘢都做最壞打算，嚟到之後反而覺得好多嘢都比想像中好，心理壓力自然冇咁大」。

陳小姐指任何問題都有解決方法，只要肯求助，總會有人伸出援手。她指倫敦發生香港女生自殺悲劇後，港人群組都有傳遞訊息，呼籲要守望相助，「香港人大家會互相照應，有困難開句聲，可以搵人傾訴或幫忙」。她表示很多更早移民到當地的港人分享經驗，稱捱過首兩、三年適應期，習慣了當地的住屋和生活模式，就會相對地過得舒適自在，「倫敦生活費貴咪去第二區住囉，呢個世界仲有好多出路」。