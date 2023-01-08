丈夫出軌仍不願離婚　離婚律師分析2大原因：一定不是還愛着你

文：呂秋遠 台灣律師

你說，他為什麼明明已經外遇，卻還不願意跟你離婚？答案原則上不會是因為「還愛着你」，你真的想多了。答案是2個原因：



呂秋遠認為面對丈夫外遇，如果睜隻眼閉隻眼，甚至不聞不問，對方當然毫無所謂離不離婚。（《夫妻的世界》劇照）

第一，你不「鬧」。什麼叫「鬧」？就是認真的對待這個議題，你可以蒐證、爭吵，要他面對，而不是睜隻眼閉隻眼，甚至不聞不問。你不逼他面對，他當然毫無所謂。

要告，就是兩個人一起告。即使婆婆來跪、公公來罵、小姑來勸，通通不給面子。通常，這時候婆家的人會一起討厭你，很快就會走向離婚的道路。

沒錢，就趕快去工作，即使領最低工資都比在家跟他要錢還要踏實。住在婆家，趕快帶着孩子搬出去。雖然夫妻間要履行同居義務，但是一方外遇，就是分居的正當理由。

另一個丈夫外遇而不肯離婚的原因便是「你好用」。（《最完美的離婚》劇照）

第二，你好用。什麼叫作好用？就是家裏該做的事情，你全包了。他的爸媽，由你孝順，晨昏定省彩衣娛親臥冰求鯉，通通都是你來做。他的小孩，都是你接送看功課參加家長會。家裡的買菜打掃做菜洗衣擦地板，只要每周給你一千元，就可以讓全家衣食無缺。你在家裡精打細算，他在外面揮金如土。有免費的外傭，他幹嘛離婚？

所以，別再以為外遇的他，是因為捨不得你，所以才捨得你。要不，你讓自己煩他，要不，你讓自己難用，很快的，你就會看到他的真面目。

當他已經外遇，什麼都可以覺得，就是別覺得他還愛着你。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）