溫泉定廚餘？北京酒店推特色火鍋浸浴　水池漂滿白菜茄子被批浪費

天氣寒冷，能享受具美容功效的溫泉或浸浴簡直是一大樂趣。北京一間酒店日前推出「節日特色」溫泉，每日早上將新鮮白菜及茄子放進溫泉池中變成「火鍋浴」。推廣訊息一出即引來網民熱議，紛紛笑指該溫泉猶如廚餘池，「人跳進去就有菜有肉了」，又批評店方浪費食物以作招徠。



北京一間酒店日前推出「節日特色」溫泉，每日早上將新鮮白菜及茄子放進溫泉池中變成「火鍋浴」。（微博影片截圖）

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內地傳媒報道，北京一家酒店趁農曆新年假期推出特式溫泉吸引客人，其中1個溫泉池竟放進白菜及茄子，並命名為「火鍋浴」供客人浸泡。酒店職員介紹溫泉時表示，「火鍋浴」是特別為春節假期而設，又強調蔬菜是每日新鮮準備，另亦設有不同的生果溫泉供客人選擇，「這是我們這個節日特色，有火鍋浴、有蘋果浴、有柚子浴；蔬菜是每天早晨就送進池子裏的」。

雖然蔬菜「火鍋浴」的念頭非常新穎，但網民似乎不懂欣賞，笑指分不出是溫泉還是廚餘池，揶揄「這不是農村的洗菜池嗎？」、「再整點麻醬腐乳韭菜花啥的『護膚』，行了！可以吃了」、「人們跳進去就真是有菜有肉的火鍋了」、「怎麼不來個辣鍋，全身油」、「把廚餘倒進溫泉，就能變成網紅景點」。

酒店職員介紹溫泉時表示，「火鍋浴」是特別為春節假期而設，又強調蔬菜是每日新鮮準備，另亦設有不同的生果溫泉供客人選擇。（微博影片截圖）

亦有網民批評酒店為了宣傳不惜浪費食物，「浪費糧食，不以為恥反以為榮」、「難道不知道現在提倡糧食安全緊缺嗎」、「此舉不可思議，華寵取眾，俗」。不過也有人估計，酒店其實是轉移視線，以另一方法減輕營運成本，「明明是降低成本呀，不捨得買鮮花，改成買冬天最便宜的果蔬：大白菜和柚子皮，美其名曰：火鍋浴。怎麼不買點海蝦、肥牛、肥羊扔進去呢？」。