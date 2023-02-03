爆笑！阿女綵排「厭世樣」　媽媽溫提微笑　下秒咧嘴狂笑成meme圖

育兒一向非易事，開導子女的同時還要因應他們的不同性格而作出調整。近日，美國1名母親叫女兒在舞台上微笑的影片在網上爆紅。這名母親見到女兒在綵排時的「厭世樣」，再三提醒女兒在正式表演時要微笑。令人意外的是，一向固執的女兒並未反駁，反而「十分聽話」，在正式表演時更用盡全力擠出個「猙獰笑臉」，與其他同學的柔和笑臉對比下更顯得「3分不經意，7分很詭異」，亦令這位母親在台下笑得人仰馬翻，超後悔勸說女兒，結果適得其反。



美國1名母親提醒舞台上的女兒要微笑，結果適得其反，女兒竟然露出「猙獰笑臉」，令人忍不住發笑。（「anniesgotabun」TikTok影片截圖）

綜合外媒報道，美國加州40歲的米利根（Ann Milligan）是4個孩子的媽媽，她於去年12月在社交平台發布了9歲女兒埃維（Evie）參與學校音樂劇綵排及表演的片段，影片意外地在網上爆紅，不少網民都覺得埃維的「反差表情」超爆笑。

米利根指表演當日有幾個同學生病缺席，其他人需要臨時背下他們的台詞頂替上場，而且拍攝影片時正是最後1場排練，孩子們都有點累。她留意到埃維綵排時一臉頹靡，於是就對女兒說「當你在舞台時，試着笑多一點」。當下埃維沒有說什麼，這令到米利根超級緊張又後悔，因為埃維一向是個固執的孩子，「我一說出這句話，就知道是個錯誤，她對此太冷靜了」。然而，在看到埃維表演時的表情，米利根就知道她「聽進去了」。

從影片可見，正式表演時，埃維一上台就「精神抖擻」地跟足媽媽的要求「微笑」，她瞪大雙眼、咧嘴大笑，誇張程度連牙齦都露了出來，而且在整場表演期間，她的嘴角一直上揚到耳垂，甚至連雙下巴都笑出來了。令米利根忍俊不禁的是，埃維不管在舞台上移動到哪裏，都不曾把目光從米利根身上離開，似是在表示「這就是你要的完美笑容」，令米利根招架不住地笑到飆淚。

米利根透露，埃維身邊的女同學在表演時忍不住低聲對她說「你不用笑得那麼開」，但埃維不打算停下來，反而用這張「爆笑迷因臉」完成整場表演。不過米利根不怪孩子，「沒有女性願意被要求多微笑」，而且她的確被女兒逗笑了，「她早在我勸她那時就決定要在整個表演中這樣做了」。

該段影片在TikTok上已經獲得逾310萬的瀏覽量及超過37.5萬人贊好，有網民表示「我喜歡她，我希望這是她給生活中每個告訴她應該『多微笑』的男人的『微笑』」、「這就是你應該如何反擊生活中的不如意」、「天！她太可愛了！我希望她的性格能一直不變」。

（綜合）