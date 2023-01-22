emoji對聯？大門春聯只畫魚兔雞花圖案　網民搲爆頭拋超爆笑答案

印上卡通人物的揮春就見得多，只畫上圖案的春聯你見過嗎？有網民於貼圖分享「新一代的對聯」，只見大門上的春聯，無論是上下聯還是橫批都只是畫上圖案，沒有任何中文字，讓人看得一頭霧水。帖文引起熱議，不少網民熱烈討論圖案的意思，甚至「搞笑」地直譯答案，「雞星高燈讚雲腳，心想柿橙無鴨力」，最終有神人悟出箇中意思，意思是「吉星高照好運到，心想事成無壓力，橫批：玉兔迎春」，獲全網大讚。



有網民於網上貼圖分享「新一代的對聯」，只見大門上的春聯，無論是上下聯還是橫批都是畫上圖案，沒有任何中文字，讓人看得一頭霧水。（fb群組「爆笑公社2」圖片）

有網民於facebook群組「爆笑公社2」發文轉載1張「小紅書」照片，笑言是「新一代的對聯」。只見照片中，紅紙春聯被人用墨水畫上公雞、星星、心形、魚、兔子等圖案，完全沒有中文字，讓人十分疑惑，要花時間動腦筋猜想。

帖文惹來一眾網民爆笑，「上古時代的春聯」、「回到象形文時代，emoji春聯」、「太難了！我會直接生悶氣」、「財神爺路過看不懂，換下一家」、「貼這個，都不怕鄰居不認識你了！」。圖片意外引起網民購物慾，有人問「哪裡可以買啊！我都想貼了」、「明年我也要貼這種」。

不少網民絞盡腦汁去猜圖案是什麼意思，並得出各種古靈精怪的答案，「吉星高照按讚雲雙腳印，心想事成無鴨尼斯湖水怪，橫批櫻爆兔笑鯛魚燒」、「雞心嗑光拿羊腳，愛嚐柿橘搵雞腿，大魚兔肉炸櫻花」、「吉星高照讚雲步，心想事成無肌肉，橫批：魚兔開花」。

最終有神人解答出眾人一致認同的正確答案，「吉星高照好運到，心想事成無壓力，橫批玉兔迎春」，大家紛紛大讚，「大神在此」、「佩服」、「活佛在世了，這樣也解的出來」、「請收下我的膝蓋」，有人笑說「你就是屋主吧！」。

此外，有網民分享其他創意春聯，有人上下聯及橫批全是「發」和「喵」字，有人則上下聯各寫上7個「錢」及「財」字，分享全是「發」字的網民笑言「我家的簡直就是簡單粗暴」。

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